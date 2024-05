Husum: Tote Frau entdeckt - Polizei geht von Tötungsdelikt aus

Tote Frau in Husum entdeckt: Polizei geht von Tötungsdelikt aus Stand: 03.05.2024 19:32 Uhr Angehörige haben am späten Dienstagnachmittag die Leiche einer 39-jährigen Frau in Husum gefunden. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus und sucht den 18-Jährigen Sohn der Getöteten.

In Husum (Kreis Nordfriesland) ist eine Frau tot in ihrer Wohnung aufgefunden worden. Angehörige hatten die Leiche der 39-Jährigen am späten Dienstagnachmittag entdeckt. Die Polizei geht aufgrund der Verletzungen von einem Tötungsdelikt aus. Gesucht wird jetzt Derin Osman, der 18-jährige Sohn der Getöteten. Er steht unter Tatverdacht und ist seit der Tat untergetaucht.

Personen, die wissen, wo sich der 18-Jährige aufhält oder ihn gesehen haben, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden. Er trägt vermutlich eine schwarze kurze Lederjacke, schwarze Turnschuhe mit roten Applikationen sowie eine olivfarbene Cargohose oder schwarze Jogginghose mit orangenen Reißverschlüsseln an der Hüfte. Die Polizei warnt davor, sich dem Verdächtigen zu nähern. Es wird empfohlen direkt die Polizei zu rufen.

Dieses Thema im Programm: Nachrichten für Schleswig-Holstein | 03.05.2024 | 19:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland