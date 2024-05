Stand: 03.05.2024 09:31 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

50 Jahre Landestheater SH: Spielplan steht fest

Vor 50 Jahren ist das Landestheater Schleswig-Holstein gegründet worden. Laut Generalintendantin Ute Lemm ist nun ein abwechslungsreichen Programm fertiggestellt worden. Demnach soll es unter anderem einen bunten Theatertag in Schleswig und ein Crossover-Konzert an einem ungewöhnlichen Ort in Flensburg geben. Außerdem soll in der Zeitung laut Lemm eine kleine Jubiläumsbeilage erscheinen. Die Städte Flensburg, Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) und Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) schlossen sich 1974 zusammen, um mit finanziell vereinter Kraft ein Angebot für Schauspiel, Sinfoniekonzerte, Musiktheater und Ballett zu bieten. Hinzu kommen Puppenspiel und Jugendtheater. | NDR Schleswig-Holstein 03.05.2024 08:30 Uhr

Flensburg: "Exe" wird für Zirkus gesperrt

In Flensburg wird von heute an ein Teil des Groß-Parkplatzes "Exe" gesperrt. Grund ist der Aufbau des Zirkus Knie, so ein Sprecher der Stadt. Der Zirkus wird vom 8. bis 14. Mai zu Gast sein. | NDR Schleswig-Holstein 03.05.2024 08:30 Uhr

Niebüll: Mehr als 70 Aussteller bei "Hauptstraßenvergnügen"

In Niebüll (Kreis Nordfriesland) findet morgen das 36. Hauptstraßenvergnügen statt. Den ganzen Tag wird in der Hauptstraße und auf dem Rathausmarkt gefeiert. Mit dabei sind 70 Aussteller und Budenbetreiber. Stefan Schmäschke vom Handels- und Gewerbeverein Niebüll freut sich auf viele Einheimische und Gäste, die extra für das Hauptstraßenvergügen anreisen. "Wir haben vier Bühnen, der Ballon ist wieder da. Wir haben jede Menge für Kinder, da ist richtig was los", kündigt Schmäschke an. | NDR Schleswig-Holstein 03.05.2024 08:30 Uhr

