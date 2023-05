Bombenentschärfung in Schwentinental erfolgreich beendet Stand: 11.05.2023 11:47 Uhr Seit Monaten konnte die Kindertagesstätte in der Schulstraße in Schwentinental (Kreis Plön) nicht mehr genutzt werden. Der Grund: ein Bomben-Blindgänger unter dem Gebäude. Nun ist er entschärft.

Nach etwa einer Stunde meldete die Polizei am späten Vormittag: Bomben-Blindgänger erfolgreich entschärft. 1.500 Menschen mussten ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Seit dem Morgen um neun Uhr hatte die Polizei in einem Umkreis von etwa 500 Metern um den Fundort herum Straßensperren eingerichtet. Die Räumung war nach Angaben der Feuerwehr sehr aufwendig. Vielen bettlägrigen Menschen musste geholfen werden. Auch ein Seniorenheim lag in dem Evakuierungsbereich.

100 Menschen nutzten Turnhalle als Ersatzunterkunft

Als Ersatzunterkunft stand den Bürgern seit acht Uhr die Sporthalle der Astrid-Lindgren-Schule in Schwentinental zur Verfügung. Rund 100 vor allem ältere Menschen wurden in der Notunterkunft betreut. Es gab auch ein Bürgertelefon der Stadt Schwentinental

Kinder können seit Monaten ihre Kita nicht nutzen

Bereits im vergangenen Oktober gab es erste Hinweise, dass dort in Schwentinental ein Blindgänger liegen könnte. Das hatten Luftbildauswerter des Kampfmittelräumdienstes bei Baumaßnahmen festgestellt. Am 23. Januar wurde dann die Kita geschlossen. Alle Kinder werden seitdem in der Turnhalle untergebracht - für die Jungen und Mädchen, die Erzieher und Erzieherinnen sowie die Eltern keine leichte Situation.

Wochenlange Bohrungen und Messungen

In den folgenden Wochen gingen die Untersuchungen weiter. Eine Spezialfirma führte im Februar Bohrungen und Messungen durch. Nachdem ein Teil der Fundamentplatte und der Boden bis auf eine Tiefe von 4,5 Metern entfernt worden war, konnten die Experten endlich den Gegenstand sehen: Es handelte sich um eine 250 Kilogramm schwere britische Fliegerbombe mit mechanischem Heckzünder aus dem Zweiten Weltkrieg. Der Bombenblindgänger befand sich in einem gut erhaltenen Zustand, hieß es von der Polizei. Noch in dieser Woche wurde alles für eine sichere Entschärfung vorbereitet.

