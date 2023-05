Stand: 04.05.2023 07:49 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Bankräuber von Itzehoe noch nicht gefasst

Die Polizei fahndet weiter nach dem Unbekannten, der gestern Morgen eine Bank in Itzehoe (Kreis Steinburg) überfallen hatte. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Mann hatte gestern einer Bankmitarbeiterin der Volks- und Raiffeisenbank offenbar aufgelauert, als sie die Filiale aufgeschlossen und betreten hatte. Kurz darauf habe ein weiterer Mitarbeiter seinen Arbeitstag in der Bank begonnen. Der etwa 50 Jahre alte Täter bedrohte beide mit einem Messer und forderte sie auf, Bargeld herauszugeben. Er flüchtete mit einer größeren Menge Bargeld. Eine Großfahndung mit etwa 20 Polizeiwagen blieb bisher erfolglos. | NDR Schleswig-Holstein 04.05.2023 08:30 Uhr

Erdbeersaison wird in Barsbüttel eröffnet

In Schleswig-Holstein gibt es jetzt wieder Erdbeeren aus der Region. Die Landwirtschaftskammer eröffnet heute Vormittag auf dem Hof Soltau in Barsbüttel im Kreis Stormarn offiziell die Erdbeersaison. Trotz der bislang eher niedrigen Temperaturen gibt es laut Landwirtschaftskammer schon eine ausreichende Menge an Erdbeeren. Bis zum Ende der Saison sollen in ganz Schleswig-Holstein rund 10.000 Tonnen Erdbeeren geerntet werden. | NDR Schleswig-Holstein 04.05.2023 08:00 Uhr

Kein schnellerer Ausbau der A23: Kritik aus Kiel nach Berlin

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) übt scharfe Kritik am Verhalten der Ampel-Koalition in Berlin. Es geht um den Streit zwischen den Koalitionspartnern zum schnelleren Ausbau der A23 im Kreis Pinneberg. Dieser Ausbau der A23 war nicht unter den Projekten der Bundesregierung aufgeführt, für die eine beschleunigte Planung gelten soll. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) sagte gestern, das Projekt sei auf Bitten von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) zunächst von einer Planungsbeschleunigung ausgenommen worden. Das Wirtschaftsministerium widerspricht. Der Unternehmensverband Nord wünscht sich - genau wie Günther - einen schnelleren Ausbau der A23. | NDR Schleswig-Holstein 04.05.2023 06:00 Uhr

Heute wieder Warnstreiks im Kreis Plön

Heute fahren im Kreis Plön erneut den ganzen Tag lang keine Busse, auch nicht im Schülerverkehr. Nach Angaben der Verkehrsbetriebe Kreis Plön (VKP) sind nur die Alfa-Linientaxis wie gewohnt unterwegs. Grund für die Ausfälle ist ein Warnstreik bei den VKP, zu dem die Gewerkschaft ver.di aufgerufen hat. Sie fordert für die Beschäftigten 550 Euro mehr Gehalt im Monat. Für Azubis soll es ein Lohnplus von 250 Euro geben. Die Arbeitgeberseite - der Arbeitgeberverband Deutscher Eisenbahnen - möchte sich zu der Tarifauseinandersetzung auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein nicht äußern. | NDR Schleswig-Holstein 04.05.2023 08:30 Uhr

Schleswig-Holsteiner können Härtefallhilfe für Heizkosten beantragen

Wer in Schleswig-Holstein mit Öl, Flüssiggas oder Holzpellets heizt und deshalb im vergangenen Jahr besonders viel Geld ausgeben musste, kann von heute an eine Härtefallhilfe beantragen. Diese können Privathaushalte bekommen, deren Energiekosten sich im Jahr 2022 mindestens verdoppelt hatten. Die Bundesregierung hat für die einzelnen Energieträger Referenzpreise festgelegt. Erstattet werden 80 Prozent der Kosten, die über dem doppelten Preis des Vorjahres lagen. Maximal gibt es vom Staat 2.000 Euro pro Haushalt. | NDR Schleswig-Holstein 04.05.2023 06:00 Uhr

Krankenhausreform beschäftigt Politiker und Bürger im Wahlkampf in SH

Die vom Bund geplante Krankenhausreform wird auch in Schleswig-Holstein Auswirkungen haben. Politikerinnen und Politikern stehen schwierige Diskussionen bevor - im derzeitigen Kommunalwahlkampf ist dies schon deutlich zu spüren. Experten gehen davon aus, dass der Trend zur Zentralisierung weiter gehen wird. Grundversorgung und Notfälle sollen weiter auf dem Land erhalten bleiben - das soll die Reform auch ermöglichen, weil die Finanzierung entsprechend geändert werden soll. Es gibt aber auch die Befürchtung, dass der Bund zu sehr in die Planung eingreift und Standorte gestrichen werden, die eigentlich gebraucht werden. | NDR Schleswig-Holstein 04.05.2023 08:00 Uhr

100 Einsatzkräfte bei Feuer in Schmalfeld

Ein Feuer in einem Bauernhaus in Schmalfeld im Kreis Segeberg hat gestern Nachmittag fünf freiwillige Feuerwehren gefordert. Nach Leitstellen-Angaben hatte sich zunächst vermutlich im Heizungsbereich ein Brand entwickelt, die Flammen breiteten sich zum Teil auf den Dachstuhl des Hauses aus. Rund 100 Einsatzkräfte waren in der Spitze vor Ort. Verletzt wurde niemand. Der Schaden wird auf 500.000 Euro geschätzt. | NDR Schleswig-Holstein 04.05.2023 08:30 Uhr

Handball: THW Kiel siegt gegen die Rhein Neckar Löwen

Der THW Kiel bleibt an der Tabellenspitze der Handball-Bundesliga. Die Kieler setzten sich bei den Rhein Neckar Löwen mit 31:27 durch. Vor 13.200 Zuschauern in der ausverkauften Mannheimer Arena setzten sich die Kieler nach einer ausgeglichenen Anfangsphase mit vier Treffern in Folge auf 13:8 ab. Zur Pause führte der Tabellenführer mit 15:11, doch nach dem Wechsel drohte die Partie zu kippen. Die Rhein Neckar Löwen kamen bis auf einen Treffer heran, doch der THW überstand diese kritische Phase. Die SG Flensburg-Handewitt spielt heute Abend gegen MT Melsungen. | NDR Schleswig-Holstein 04.05.2023 06:00 Uhr

Wetter: Einige Wolken, aber trocken

Heute sind die Wolken am Himmel mal locker, mal dichter. Auch die Sonne lässt sich immer mal wieder blicken. Zur Unterelbe hin wird es am freundlichsten mit längeren heitere Phasen. Die Höchstwerte liegen bei elf Grad in Lütjenburg (Kreis Plön) bis 17 Grad in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg). Der Wind weht überwiegend schwach aus östlichen Richtungen.

