Stand: 24.04.2023 07:34 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Erneut Streik am Hamburger Flughafen

Die Gewerkschaft ver.di hat rund 300 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Passagierabfertigung des Hamburger Flughafens zum Arbeitskampf aufgerufen. Wie sich das auf den Flugverkehr genau auswirkt, ist noch unklar. Auf dem Flugplan wurden am Montagmorgen rund 30 abgesagte Flüge angezeigt. Ob das mit dem Arbeitskampf zusammenhängt, war zunächst noch nicht bestätigt. Im laufenden Tarifstreit kritisiert ver.di, dass die Einstiegslöhne in der Passagierabfertigung auf dem Niveau des gesetzlichen Mindestlohnes lägen. Erst am Sonntag war ein Warnstreik am Airport zu Ende gegangen. | NDR Schleswig-Holstein 24.04.2023 07:00 Uhr

Kiel: Frau im Stadtteil Wik getötet

Die Polizei ermittelt nach einem Tötungsdelikt im Kieler Stadtteil Wik. Dort ist am Sonntag eine Frau ums Leben gekommen. Hintergrund soll eine Beziehungstat sein. Die Ermittler wollen sich im Laufe des Tages zu weiteren Einzelheiten äußern. | NDR Schleswig-Holstein 24.04.2023 06:00 Uhr

Identitätsdiebstahl: Opfer sollten handeln

Diese Art der Kriminalität gibt es schon seit Jahren: Täter nutzen die Daten von Fremden, um im Internet zu bestellen oder Handyverträge abzuschließen - immer wieder mit Erfolg. Laut Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein muss schnell reagiert werden: Anzeige bei der Polizei stellen und den Rechnungen und Mahnungen widersprechen. Auf keinen Fall sollte man die Sachen ignorieren. Wenn es illegale Abbuchungen vom Konto gegeben hat, sollte auch die Bank informiert werden, damit die Täter nicht noch mehr Geld abbuchen können. Das LKA rät außerdem, alle Computer mit einem Antivirenprogramm auf Schadsoftware zu überprüfen und alle Passwörter zu ändern. | NDR Schleswig-Holstein 24.04.2023 07:00 Uhr

Ver.di Nord zu Tarifeinigung: "Licht und Schatten"

Frank Schischefsky von ver.di Nord bewertet die Tarifeinigung für die Beschäftigten von Bund und Kommunen verhalten positiv. Das Ergebnis sei nur durch den starken Druck der Gewerkschaftsmitglieder zustande gekommen. Die Tarifparteien hatten sich bei der vierten Tarifrunde am Sonnabend in Potsdam darauf verständigt, eine vorangegangene Schlichtungsempfehlung, die unter anderem eine Inflationsausgleichsprämie enthielt, ohne wesentliche Änderungen anzunehmen. Die Beschäftigten im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen erhalten von Juni an mehr Geld. | NDR Schleswig-Holstein 24.04.2023 06:00 Uhr

THW Kiel gewinnt Derby gegen die SG Flensburg-Handewitt

Der THW Kiel hat am Sonntag in der Handball-Bundesliga das Derby gegen die SG Flensburg-Handewitt mit 29:19 (13:8) gewonnen. Damit liegt der deutsche Rekordmeister nun vier Zähler vor dem ewigen Nord-Rivalen an der Tabellenspitze. | NDR Schleswig-Holstein 24.04.2023 08:00 Uhr

A21: Markierungsarbeiten sorgen für tägliche Vollsperrungen

Die Grunderneuerung der A21 sorgt ab heute für Verkehrsbehinderungen zwischen den Anschlussstellen Leezen und Bad Segeberg Nord (beide Kreis Segeberg). Bis maximal zum 28. April ist die Fahrbahn in Richtung Kiel täglich von 8 bis 17 Uhr voll gesperrt. In dieser Zeit werden auf dem Abschnitt Gelbmarkierungen angebracht. Eine Umleitung ist ausgeschildert. | NDR Schleswig-Holstein 24.04.2023 08:00 Uhr

Wetter: Viele Wolken, nur vereinzelt Sonne

Heute ziehen dichte Wolken über das Land, gelegentlich kann es regnen. Nur Richtung Osten kommt auch mal die Sonne raus. Im Laufe des Nachmittags nehmen die Wolken zu. Von der Westküste und Elbe breitet sich Regen aus, vereinzelt gibt es Gewitter. Es wird wieder etwas kühler bei maximal 11 Grad in Büsum (Kreis Dithmarschen) und 14 Grad in Gudow (Kreis Herzogtum Lauenburg). Der Wind weht mäßig, teils frisch und zeitweise stark böig aus Südwest bis West. Es sind auch stürmische Böen möglich. Feierabendtemperaturen um 18 Uhr: 10 Grad in Husum (Kreis Nordfriesland) bis 12 Grad in Burg auf Fehmarn (Kreis Ostholstein).

Mehr Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 7 Min Nachrichten 08:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 7 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 24.04.2023 | 08:00 Uhr