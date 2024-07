Stand: 26.07.2024 08:36 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Infrastrukturbericht: Großprojekte in Südholstein werden gefördert

Die Landesregierung hatin dieser Woche den sogenannten Infrastrukturbericht vorgestellt. Auch wenn es für einige Projekte im Land in den kommenden Jahren nicht so gut aussieht, werden und wurden Südholstein einige Großprojekte finanziert, wie das Finanzministerium mitteilte. Im Investitionsprogramm steht unter anderem, dass der Neubau eines Zentralkrankenhauses der Regiokliniken im Kreis Pinneberg mit 300 Millionen Euro gefördert wird, außerdem die Beseitigung des Müllbergs von Norderstedt(Kreis Segeberg) mit 18 Millionen Euro. | NDR Schleswig-Holstein 26.07.2024 08:30 Uhr

SV Todesfelde: Erstes Spiel in der Regionalliga steht bevor

Der SV Todesfelde (Kreis Segeberg) ist zum ersten Mal überhaupt in die Fußball-Regionalliga aufgestiegen. Zum Saison-Auftakt geht es am Freitag zum Traditionsverein VfB Lübeck. Der ist in der vergangenen Saison aus der 3. Liga abgestiegen. Zentraler Spieler ist der Ex-Bundesliga-Profi Mirko Boland, der gerade erst von Lübeck nach Todesfelde gewechselt ist und jetzt gegen seine früheren Mitstreiter gewinnen will. Das Spiel wird am Freitag um 19 Uhr in Lübeck angepfiffen. | NDR Schleswig-Holstein 26.07.2024 08:30 Uhr

Grill-WM: Marc Hellmund aus Heidgraben dabei

Die norddeutschen Grillmeister um Marc Hellmund aus Heidgraben im Kreis Pinneberg treten am Wochenende bei der Grill-Weltmeisterschaft in Stuttgart an. Zusammen mit seinem Team vom Grill-Studio Itzehoe (Kreis Steinburg) gilt es für den Pinneberger Hellmund mehr als 100 Teams aus 22 Ländern zu schlagen. Gegrillt wird am Sonnabend und am Sonntag. Hellmund und sein Team sind die amtierenden norddeutschen Grillmeister und Landesmeister von Schleswig-Holstein und Hamburg. | NDR Schleswig-Holstein 26.07.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 26.07.2024 | 08:30 Uhr