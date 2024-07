Stand: 26.07.2024 08:48 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Triple-Ultra-Triathlon in Lensahn gestartet

Am Freitagmorgen um 7 Uhr startete der Triple-Ultra-Triathlon in Lensahn (Kreis Ostholstein). Den Athletinnen und Athleten stehen 540 Kilometer Radfahren, 126,6 Kilometer Laufen und 11,4 Kilometer Schwimmen bevor. Diese Distanzen müssen sie innerhalb von 58 Stunden bewältigen. Veranstalter und Extremsportler Wolfgang Kulow freut sich bereits auf den Wettkampf. Teilnehmende aus 13 verschiedenen Nationen treten an. Am Freitagmittag startet dann noch der Double-Ultra-Triathlon und um 20 Uhr beginnt der 24-Stunden-Lauf. Alle Siegerehrungen finden am Sonntag statt. | NDR Schleswig-Holstein 26.07.2024 08:30 Uhr

Schwarzenbeker Ortsumgehung: Zweiter Abschnitt bis 2025

Die Ortsumgehung soll das Stadtgebiet von Schwarzenbek im Kreis Herzogtum Lauenburg vom Verkehr entlasten. Der erste Teilabschnitt ist bereits fertig, der zweite soll Anfang 2025 freigegeben werden. In diesem Zuge wird auch ein neuer Rad- und Wanderweg über die Ortsumgehung errichtet. Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) überreichte der Stadt am Donnerstag einen Förderbescheid in Höhe von knapp 270.000 Euro aus dem Sonderprogramm "Stadt und Land" des Bundes. Dies soll die Umsetzung des Projekts unterstützen und die Verkehrssituation in Schwarzenbek weiter verbessern. | NDR Schleswig-Holstein 26.07.2024 08:30 Uhr

Stauwochenende erwartet: A1 Richtung Fehmarn stark betroffen

Wer am Wochenende mit dem Auto in die Ferien starten will, muss sich auf viel Stau einstellen. Vor allem auf der A1 Richtung Fehmarn und in der Gegenrichtung (Kreis Ostholstein) muss mit einem stark erhöhten Verkehrsaufkommen gerechnet werden.. Dort gibt es gleich vier Baustellen. Nach Angaben des ADAC erwartet Reisende eines der schlimmsten Stauwochenenden der Saison, weil nun alle Bundesländer in die Ferien gestartet sind. | NDR Schleswig-Holstein 26.07.2024 08:30 Uhr

