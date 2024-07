Stand: 26.07.2024 09:04 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Neumünster: Feuer auf Recyclinghof

Auf einem Recyclinghof im Industriegebiet Neumünster in der Leinestraße ist nach Angaben der Feuerwehr am Freitagmorgen gegen halb vier ein Feuer ausgebrochen. Es handelt sich dabei um brennenden Elektroschrott, der laut Einsatzkräften schwierig zu löschen ist. Die Anwohner werden wegen starker Rauchentwicklung gebeten, Fenster und Türen zu schließen. | NDR Schleswig-Holstein 26.07.2024 08:30 Uhr

Zurückgezogener Förderbescheid: Sorge auch bei Nobiskrug in Rendsburg

Nachdem der Bund bei der FSG-Werft in Flensburg (Kreis Schleswig-Flensburg) einen Förderbescheid für LNG Bunkerschiffe zurückgezogen hat, sind auch die Beschäftigten der Partner-Werft Nobiskrug in Rendsburg besorgt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden laut Betriebsratsvorsitzenden Marcus Stöcken bislang noch nicht von der Geschäftsleitung informiert. "Es gibt keine Rückmeldung seitens des Managements, seitens der Geschäftsführung, denn da herrscht null Kommunikation im Moment", sagte Stöcken. Mit dem Förderbescheid des Bundes sollten nach Informationen des NDR ursprünglich 62 Millionen Euro aus Steuermitteln zur Verfügung gestellt werden. Investor und Eigentümer der beiden Werften, Lars Windhorst, steht schon seit längerem in der Kritik, weil er unter anderem Löhne und Sozialabgaben zu spät zahlen soll. | NDR Schleswig-Holstein 26.07.2024 08:30 Uhr

Bombenentschärfung in Kiel erfolgreich beendet

In Kiel ist Donnerstagabend eine Weltkriegsbombe entschärft worden. Wie die Polizei mitteilte, mussten die Experten des Kampfmittelräumdienstes ihre Arbeit aber kurzzeitig unterbrechen, weil ein Kleinflugzeug den gesperrten Bereich im Stadtteil Wellingdorf überflog. Rund 1.000 Menschen in Wellingdorf und dem benachbarten Schwentinental-Klausdorf (Kreis Plön) konnten nach der Entschärfung um kurz vor 19 Uhr in ihre Häuser und Wohnungen zurückkehren. | NDR Schleswig-Holstein 26.07.2024 08:30 Uhr

Kiel: Betrunkener Autofahrer rammt mehrere Fahrzeuge

In Kiel hat laut Polizei ein betrunkener Autofahrer um kurz nach drei Uhr am Freitagmorgen am Knooper Weg, Ecke Gutenbergstraße, mehrere parkende Wagen gerammt. Insgesamt wurden elf Fahrzeuge beschädigt. Nach Angaben der Polizei ist der Fahrer nach den Zusammenstößen noch einige Meter auf drei Reifen weitergefahren. | NDR Schleswig-Holstein 26.07.2024 06:30 Uhr

