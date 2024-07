Stand: 26.07.2024 09:00 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Erstes Nachhaltigkeitsfestival in St. Peter-Ording

Zum ersten Mal findet in St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) unter dem Namen Haedi ein Festival statt, das die Nachhaltigkeitsziele der UN in den Fokus rückt. Kristina Löhr ist Projektleiterin und will mit ihrem Team Lust auf das Thema Nachhaltigkeit machen: "Dafür gibt es Wattwanderungen mit dem Fokus auf Plastikmüll im Meer, es gibt einen Poetry Slam, der sich rund um die 17 Ziele im Meer dreht. Es gibt ein 17-Ziele Mobil, wo man sich intensiv mit den Zielen auseinander setzen kann und Anregungen für den eigenen Alltag mitnehmen kann. Und es gibt regionale Speisenangebote", sagt sie. Das Festival beginnt am Freitag um 16 Uhr. Der Eintritt ist frei. Am Abend werden unter anderem Sängerin Annett Louisan und Poetry Slammerin Selina Seemann erwartet. | NDR Schleswig-Holstein 26.07.2024 08:30 Uhr

Zeugensuche: Unbekannte stehlen 70 Kilogramm Gemüsepflanzen

Mitte Juli haben Unbekannte aus einer Kleingartenanlage in Itzehoe (Kreis Steinburg) 70 Kilogramm Gemüsepflanzen und die dazugehörige Ernte gestohlen. Nach Angaben der Polizei wurden 80 Kartoffelpflanzen, 120 Zwiebelpflanzen und unzählige Wurzelpflanzen gestohlen. Das Abernten und Transportieren dürfte einige Zeit in Anspruch genommen haben, daher bittet die Polizei Itzehoe die Bevölkerung um Hinweise. | NDR Schleswig-Holstein 26.07.2024 08:30 Uhr

Wacken als Briefmarke

In wenigen Tagen beginnt das Wacken Open Air (Kreis Steinburg). Aus diesem Anlass hat die Deutsche Post dafür nun eigens eine Briefmarke entwickelt. Von heute an können Heavy-Metal-Fans und auch alle anderen die Sonderedition im Online-Shop der Deutschen Post erwerben. In einer Sonderpostfiliale auf dem Festivalgelände wird es die Briefmarke ebenfalls geben. Dort sogar mit einem Sonderstempel. Die Marken sind auf 500.000 Stück limitiert. | NDR Schleswig-Holstein 26.07.2024 08:30 Uhr

