Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Das sogenannte Protestcamp der Punks auf Sylt läuft laut Polizei bisher weitgehend friedlich. Am Donnerstag sind allerdings etwa 20 Punks gleich zweimal ins Rathaus eingedrungen, haben Parolen skandiert und Fotos gemacht. Der Sprecher der Gemeinde Sylt, Florian Korte sagte: "Wir haben im Rahmen des Hausrechts das Hausverbot ausgesprochen. Damit die Dienstleistungen und der Betrieb im Rathaus nicht gestört werden und somit ein ungehinderter Publikumsverkehr weiterhin möglich ist." Parallel sei die Polizei gerufen worden, die die Situation dann friedlich aufgelöst habe. | NDR Schleswig-Holstein 26.07.2024 08:30 Uhr

Zwischen Oeversee und Freienwill (Kreis Schleswig-Flensburg) ist am Donnerstagabend ein Motorradfahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der Mann verlor nach Polizeiangaben in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. | NDR Schleswig-Holstein 26.07.2024 08:30 Uhr

Die Flensburger Schiffbau Gesellschaft FSG wird vom Bund keine Fördermittel in Höhe von 62 Millionen Euro bekommen. Diese waren eigentlich für den Bau von LNG-Bunkerschiffen vorgesehen. Werfteigner Lars Windhorst hätte Eigenkapital in zweistelliger Millionenhöhe nachweisen müssen. Doch offenbar hat Windhorst mehrere Fristen verstreichen lassen. Ende 2022 hatte Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) die Förderzusage über 62 Millionen persönlich in Flensburg überbracht. Nach Angaben der IG Metall arbeiten aktuell noch 285 Menschen bei der FSG in Flensburg. | NDR Schleswig-Holstein 26.07.2024 08:30 Uhr

