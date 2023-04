SG Flensburg-Handewitt trennt sich von Trainer Maik Machulla Stand: 24.04.2023 16:26 Uhr Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt hat sich einen Tag nach der krachenden 19:29-Pleite beim Erzrivalen THW Kiel von Coach Maik Machulla getrennt. Interimsweise wird Co-Trainer Mark Bult die Mannschaft betreuen.

"Wir haben uns intensiv mit der Situation und dem Auftreten der Mannschaft auseinandergesetzt und sind zu dem Entschluss gekommen, dass wir jetzt einen neuen Impuls setzen müssen. Es gilt jetzt, in den verbleibenden acht Spielen die Qualifikation für einen europäischen Wettbewerb abzusichern", erklärte SG-Geschäftsführer Holger Glandorf die Entlassung des langjährigen Erfolgstrainers.

Machulla hatte seit 2017 für die Schleswig-Holsteiner verantwortlich gezeichnet. Unter seiner Regie wurde Flensburg 2018 und 2019 Meister.

Glandorf: "Maik hat bei der SG eine Ära geprägt"

Machulla war 2012 als Spieler zu den Flensburgern gekommen. Unter Ljubomir Vranjes übernahm der gebürtige Greifswalder dann das Amt des Co-Trainers. In die gemeinsame Zeit mit dem Schweden fiel der Triumph in der Champions League 2014 sowie der Pokalsieg ein Jahr später. 2017 wurde der frühere Nationalspieler dann zum Chefcoach befördert. Der 46-Jährige rechtfertigte das in ihn gesetzte Vertrauen mit zwei Meisterschaften sowie dem Erfolg 2019 im DHB-Supercup. Dementsprechend schwer fiel den SG-Verantwortlichen nun Machullas Beurlaubung.

"Maik Machulla ist und bleibt ein großartiger Teil unserer SG-Geschichte." Beiratsvorsitzender Boy Meesenburg

"Maik hat bei der SG eine Ära geprägt. Er hat in den vergangenen Jahren hervorragende Arbeit geleistet und uns zu großen Erfolgen geführt. Dafür sind wir ihm sehr dankbar", sagte Glandorf. Der Beiratsvorsitzender Boy Meesenburg ergänzte: "Maik Machulla ist und bleibt ein großartiger Teil unserer SG-Geschichte. Wir als Beirat haben großes Vertrauen in die Geschäftsführung, einen Neuanfang mit herausragenden sportlichen Zielen zu entwickeln."

Zwei Titel verspielt, Meisterschaft in weiter Ferne

Besagten "Neuanfang" zu moderieren hatte Flensburgs Chefetage Machulla nach den jüngsten Auftritten offenbar nicht mehr zugetraut. Dabei war der Trainer mit den Norddeutschen bis zum vorvergangenen Wochenende noch in der Erfolgsspur gewesen. Dann folgten nacheinander die Pleite im Semifinale des DHB-Pokals gegen die Rhein-Neckar Löwen, das Aus im Viertelfinale der European League gegen BM Granollers sowie nun die hohe Pleite im Bundesliga-Duell beim THW Kiel, nach der die Meisterschaftschancen der SG erheblich gesunken sind.

Vorerst wird Co-Trainer Bult die Mannschaft betreuen. Ob der Niederländer, der Machulla seit 2017 assistiert hatte, als Dauerlösung infrage kommt, ist ungewiss.

