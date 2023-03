Stand: 24.03.2023 08:48 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Landtag diskutiert über Schiffsverkehr und Zukunft der Häfen

Der Schleswig-Holsteinische Landtag diskutiert heute in Kiel über den Schiffsverkehr und die Zukunft der Häfen im Land. Dazu haben die Koalitionsfraktionen von CDU und Grünen Anträge eingebracht. Wichtige Punkte sind dabei der Umgang mit dem Schlick in der Elbe und die Modernisierung des Nord-Ostsee-Kanals. Außerdem soll es um mögliche Konsequenzen aus dem tödlichen Messerangriff in einem Regionalzug bei Brokstedt (Kreis Steinburg) für die Sicherheit im öffentlichen Raum gehen. | NDR Schleswig-Holstein 24.03.2023 09:00 Uhr

Saisonstart: Täglicher Fährverkehr nach Helgoland

Der Helgoland-Katamaran "Halunder Jet" startet in die neue Saison. Ab heute wird die Fähre wieder täglich von Hamburg und Cuxhaven aus zur Nordseeinsel Helgoland (Kreis Pinneberg) fahren. Die Abfahrtszeiten sind um 9 Uhr an den Hamburger Landungsbrücken und um 11.30 Uhr in Cuxhaven. Ab dem 5. April wird auch die Verbindung von Büsum zur Insel wieder aufgenommen. Die "MS Funny Girl" soll dann wieder täglich verkehren. | NDR Schleswig-Holstein 24.03.2023 08:00 Uhr

Lübeck: Erneut Fahrkartenautomat gesprengt

Zum achten Mal innerhalb von drei Monaten wurde in Lübeck und Umgebung ein Fahrkartenautomat gesprengt - laut Polizei zuletzt in der vergangenen Nacht gegen 2 Uhr am Bahnhof im Stadtteil Kücknitz. Trotz umfangreicher Fahndung konnten die Täter nicht gefunden werden. Ob und in welcher Höhe die Täter Geld erbeuten konnten, ist noch unklar. Laut Landeskriminalamt liegt allein der durch die Sprengungen verursachte Sachschaden bei etwa 175.000 Euro. | NDR Schleswig-Holstein 24.03.2023 06:00 Uhr

Elbtunnel am Wochenende komplett gesperrt

Autofahrer, die am Wochenende über die A7 in den Norden oder Süden fahren möchten, müssen auf eine andere Strecke ausweichen. Ab heute Abend um 19 Uhr wird der Elbtunnel bis Montag, 4 Uhr, komplett gesperrt. Grund dafür ist der Abriss von zwei Brücken für den Lärmschutzdeckel. Zwischen Heimfeld und Volkspark steht der Verkehr daher bis Montag still. Die Umleitung führt über die A1, A21 und die B205 - zwischen Horster Dreieck und Neumünster Süd. | NDR Schleswig-Holstein 24.03.2023 06:00 Uhr

Öffentlicher Dienst in Schleswig-Holstein streikt

In Schleswig-Holstein soll heute in großen Teilen des öffentlichen Dienstes gestreikt werden. Dazu hat die Gewerkschaft ver.di aufgerufen. Zahlreiche Kitas und Stadtverwaltungen bleiben daher geschlossen, Krankenhäuser und Rettungsdienste arbeiten im Notbetrieb und auch die Müllabfuhr wird voraussichtlich nicht kommen. In Kiel, Lübeck und Flensburg sind darüber hinaus Demonstrationen angekündigt. Die Gewerkschaft fordert 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat für die Beschäftigten. Die Arbeitgeber lehnen das ab. In Hamburg streikten bereits am Donnerstag viele Beschäftigte des öffentlichen Dienstes. | NDR Schleswig-Holstein 24.03.2023 06:00 Uhr

Eisenbahngewerkschaft EVG will am Montag Stellwerke lahmlegen

Die Gewerkschaft ver.di und die Eisenbahngewerkschaft EVG haben einen bundesweiten Warnstreik im öffentlichen Verkehr angekündigt. Die EVG geht davon aus, dass am Montag fast kein Zug in Schleswig-Holstein fahren wird. Die Leiterin der Geschäftsstelle in Kiel, Melanie Pallien, sagt: "Das liegt daran, dass die Gewerkschaft mit ihrem Streik die Stellwerke lahmlegen wird. Das sind unsere Mitglieder. Und wenn die Signale auf rot stehen, dann kann auch keine andere Bahn fahren." Die Bahn hat bereits angekündigt, den Fernverkehr am Montag komplett einzustellen. Sie nannte den Streik "grundlos und unnötig". Neben dem Zugverkehr werden auch kommunale Häfen, Autobahntunnel oder Flughäfen bestreikt - darunter auch der Hamburger Airport. | NDR Schleswig-Holstein 24.03.2023 06:00 Uhr

Wetter: Erst Regen, später Sonne

Heute gibt es bis zum Vormittag ostwärts abziehenden Regen, anschließend einen Wechsel aus Wolken, Sonne und gelegentlichen Schauern. Später wird mehr Sonne erwartet. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 8 und 15 Grad. Es ist mit starken bis stürmischen Böen zu rechnen. | NDR Schleswig-Holstein 24.03.2023 06:00 Uhr

