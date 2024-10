Stand: 25.10.2024 08:11 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Herbstmesse im Wikinger-Museum: Handwerk und Geschichte

Im Wikinger-Museum Haithabu in Busdorf bei Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) findet am Wochenende die traditionelle Herbstmesse statt. Die Veranstaltung läuft am Sonnabend und Sonntag jeweils von 9 bis 17 Uhr. Besucher erwartet eine Auswahl von etwa 30 Handwerkern und Händlern, die Produkte mit speziellem Bezug zu Haithabu anbieten. Die Waren reichen von Alltagsgegenständen wie Holzlöffeln und Tonbechern bis hin zu Schmuck aus Gold und Silber sowie Glasgefäßen. Auch vollständige Wikinger-Gewandungen sind erhältlich. Viele der angebotenen Objekte sind originalgetreue Nachbildungen, die neben den Museumsstücken präsentiert werden. | NDR Schleswig-Holstein 25.10.2024 08:30 Uhr

Werften-Krise: Wirtschaftsminister mit Betriebsrat im Gespräch

Die Lage bei den Werften FSG in Flensburg und Nobiskrug in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) spitzt sich zu: 500 von 530 Mitarbeitenden wurden freigestellt, rund 80 warten noch auf ihren Septemberlohn. Der Betriebsratsvorsitzende Jan Brandt zeigt sich besorgt, dass in der kommenden Woche der Lohn für Oktober ebenfalls ausbleiben könnte. Er kritisiert Investor Lars Windhorst scharf, der auf Anfragen keine Antworten liefert. Brandt hofft nun auf Unterstützung aus der Politik. Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) spricht am Freitag (25.10.) mit Betriebsrat und IG Metall über mögliche Lösungen. | NDR Schleswig-Holstein 25.10.2024 08:30 Uhr

Schleswig: Wieder Vandalismus an Baustelle

Unbekannte haben die Baustelle entlang der Alten Kreissbahnstraße in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) zum wiederholten Mal beschädigt. Laut Stadt wurden Stromkabel zukünftiger Lampen ausgegraben und durchtrennt. Der Vandalismus verzögere nicht nur den Weiterbau, er werde dadurch auch teurer, heißt es. Die dadurch entstehenden Mehrkosten müssten aus öffentlichen Mitteln gedeckt werden. Die Polizei ermittelt. | NDR Schleswig-Holstein 25.10.2024 08:30 Uhr

