Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Großeinsatz in Timmendorfer Strand: Brand in einem Imbiss

In Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein) ist die Feuerwehr am Freitag in den frühen Morgenstunden zum Großeinsatz ausgerückt. 75 Rettungskräfte haben laut Leitstelle einen Brand in einem Imbiss unter Kontrolle gebracht. Die Löscharbeiten waren laut Feuerwehr schwierig, da das Reetdach Stück für Stück abgetragen werden musste. Verletzt wurde niemand. Wieso das Feuer ausgebrochen ist, ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 25.10.2024 08:30 Uhr

Elbe-Lübeck-Kanal bei Lankau gesperrt

Auf dem Elbe-Lübeck-Kanal geht im Moment so gut wie nichts mehr: Die Donnerschleuse bei Lankau (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist komplett gesperrt. Der Grund sind laut dem zuständigen Wasser- und Schifffahrtsamt in Lauenburg wichtige Reparaturarbeiten. Bislang heißt es von den zuständigen Behörden, dass der Kanal bis Ende Januar gesperrt sei. Lübecks Stadtsprecherin Nicole Dorel ist besorgt, weil durch die Sperrung vielen Schiffe der Weg zu ihren Werften versperrt sei. | NDR Schleswig-Holstein 25.10.2024 08:30 Uhr

Sperrung in der Lübecker Hafenstraße

Die Hafenstrasse auf der Lübecker Altstadtinsel in Höhe des Lebensmittelherstellers "Brüggen" wird nach Angaben der Stadtverwaltung von Freitagmittag an gesperrt. Der Grund: Im Bereich der Werksanlagen wird ein Kran aufgebaut. Voraussichtlich Montagvormittag wird die Sperrung aufgehoben. | NDR Schleswig-Holstein 25.10.2024 08:30 Uhr

