Lübeck: Zeugen für Fahrkartenautomaten-Sprengung gesucht

Sprengung von Fahrkartenautomaten in Lübeck - Zeugen gesucht Stand: 23.02.2023 14:49 Uhr In Lübeck und Umgebung jagen Unbekannte seit Wochen immer wieder Fahrkartenautomaten auf Bahnhöfen in die Luft. Nun bittet das Landeskriminalamt die Bevölkerung um Mithilfe.

Das Vorgehen der Täter ist immer das Gleiche: Mit Pyrotechnik sprengen sie in den frühen Morgenstunden Fahrkartenautomaten und versuchen so an die Geldkassetten im Inneren zu kommen - mit Erfolg. Laut Landeskriminalamt (LKA) haben die Unbekannten in den vergangenen zwei Monaten bereits sieben Mal zugeschlagen. Allein der Sachschaden wird auf etwa 175.000 Euro geschätzt.

Vermutlich mindestens zwei Täter

Die Taten wurden jeweils durch Hinweise aus der Bevölkerung bekannt. Im Fall Travemünde, Skandinavien-Kai hatte die Polizei die Explosion selbst gehört. Die gemeinsame Ermittlungsgruppe von Landeskriminalamt und Bundespolizei geht von mindestens zwei Tätern aus. Die Ermittler suchen jetzt Zeugen. Wer etwas Auffälliges beobachtet hat, wird geben, sich unter der Telefonnummer 0431/160-43002 beim Landeskriminalamt Schleswig-Holstein oder über den Polizeiruf 110 zu melden.

