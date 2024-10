Stand: 25.10.2024 09:45 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Timmendorfer Strand: Feuer am Strand

In Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein) ist in den frühen Morgenstunden ein Feuer ausgebrochen. Es wurde mittlerweile gelöscht, so die Feuerwehr. Die Löscharbeiten seien für die Einsatzkräfte schwierig gewesen, heißt es von der Rettungsleitstelle, da es sich um ein Reetdachhaus handelt. Das Dach musste Stück für Stück abgetragen werden, um mögliche Glutnester zu finden. Weil das körperlich sehr anstrengend sei und unter Atemschutz passiere, waren mehr als 70 Helfer am Brandort im Einsatz. Verletzt wurde nach Angaben der Rettungsleitstelle niemand. Unklar ist noch, warum das Feuer in dem Imbiss in direkter Nähe zum Strand ausgebrochen war. | NDR Schleswig-Holstein 25.10.2024 09:00 Uhr

Einsparungen beim Opferschutz in SH

Im Haushaltsentwurf der Landesregierung in Schleswig-Holstein sind Kürzungen bei Maßnahmen für Opferhilfe geplant. Ab dem kommenden Jahr sollen die Kosten mehr als halbiert werden. Unter anderem soll die psychosoziale Begleitung für Prozesse eingestellt werden - also die Begleitung von Opfern bei Strafprozessen. Der Sprecher des Weißen Rings in Schleswig-Holstein, Joachim Brandt, hält diese Einsparungen für kurzsichtig, denn sie seien im Verhältnis zum Gesamthaushalt recht gering. Außerdem fürchtet er gewaltige Folgen für die Betroffenen, Krankenkassen und soziale Einrichtungen. Das Ministerium begründet die Kürzungen mit der Haushaltslage. | NDR Schleswig-Holstein 25.10.2024 09:00 Uhr

West-Nil-Virus: Landwirtschaftsministerium empfiehlt Impfung

Im September und Oktober ist laut Landwirtschaftsministerium bei acht Pferden im Land das West-Nil-Virus nachgewiesen worden. Außerdem waren zwei Habichte erkrankt. Das Ministerium rät Pferdehalter zur Impfung gegen das Virus. Eines der acht Pferde und beide Habichte sind nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums an dem Virus gestorben. Das hat das Landwirtschaftsministerium mitgeteilt. Der Erreger wird von Stechmücken übertragen, die sich zuvor an Wildvögeln infiziert haben. Von den Tieren kann das Virus laut Robert-Koch-Institut nicht auf Menschen übergehen, wohl aber können Menschen durch infizierte Mücken angesteckt werden. In der Regel verläuft eine Infektion harmlos. | NDR Schleswig-Holstein 25.10.2024 08:00 Uhr

Nobiskrug: Minister Madsen lädt zum Gespräch ins Wirtschaftsministerium

Die Krise bei den Werften FSG und Nobiskrug ist am Freitag Thema bei einem Gespräch im Wirtschaftsministerium. Gewerkschaftsvertreter und Betriebsrat sind bei Minister Claus Ruhe Madsen (CDU) eingeladen, um über die Lage bei dem Werftenverbund zu sprechen. Dort gibt es seit Monaten Probleme - Aufträge sind Mangelware, Gehälter wurden verspätet oder gar nicht gezahlt. Einen staatlichen Einstieg bei der Werft von Investor Lars Windhorst lehnt das Land ab. | NDR Schleswig-Holstein 25.10.2024 06:00 Uhr

A7: 55-Stunden Sperrung zwischen dem Elbtunnel und Bahrenfeld

Auf der A7 droht am Wochenende Stau in Richtung Flensburg. Laut Autobahn GmbH wird zwischen heute Abend um 22 Uhr und Montagmorgen um 5 Uhr gebaut. Dies betrifft den Abschnitt zwischen dem Südportal des Elbtunnels und der Anschlussstelle Bahrenfeld. Dort sind dann nur zwei statt drei Spuren frei. | NDR Schleswig-Holstein 25.10.2024 06:30 Uhr

Land will bei Opferschutz und Opferhilfe sparen - Kritik vom Weißen Ring

Der Haushaltsentwurf der schleswig-holsteinischen Landesregierung sieht im Bereich des Justizministeriums Einsparungen bei Opferschutz und Opferhilfe vor. Demnach sollen die Kosten in dem Bereich um 325.000 Euro etwa halbiert werden. Dazu gehören Einsparungen bei der Seelsorge in Justizvollzugsanstalten sowie bei Maßnahmen und Angeboten für Kinder von Inhaftierten. Joachim Brandt vom Weißen Ring SH kritisiert die Sparpläne und hält sie für kurzsichtig. Die geplanten Einsparungen könnten dazu führen, dass durch weniger Beratung und Hilfe die psychische Belastung für Betroffene steigen könnte. Auch der Landesverband Frauenberatung und die Soziale Strafrechtspflege sind besorgt. Das Ministerium begründet den Wegfall mit der Haushaltslage. | NDR Schleswig-Holstein 25.10.2024 06:00 Uhr

Einschränkungen auf Bahnstrecke Kiel-Lübeck

Auf der Bahnstrecke Kiel-Lübeck gibt es ab dem Abend Einschränkungen. Nach Angaben des Unternehmens Erixx fahren ab 21 Uhr Busse zwischen Kiel und Eutin (Kreis Ostholstein). Grund dafür sind Bauarbeiten, die bis Mittwochmorgen andauern sollen. | NDR Schleswig-Holstein 25.10.2024 05:30 Uhr

Wetter: Bewölkt mit etwas Sonne und meist trocken

Nebel und Hochnebel halten sich teilweise zäh. Von Süden kommt vermehrt die Sonne durch, dabei ziehen auch Wolkenfelder durch. Richtung Angeln und Nordfriesland sind auch einzelne Schauer möglich. Dazu ist es mild: 14 Grad auf Amrum (Kreis Schleswig-Flensburg) und 17 Grad in Halstenbek (Kreis Pinneberg). Es weht schwacher bis mäßiger Südostwind. | NDR Schleswig-Holstein 25.10.2024 06:00 Uhr

