21 Tipps für günstige Aktivitäten in den Herbstferien in SH Stand: 17.10.2024 20:35 Uhr Die Natur erkunden, Neues erleben und so richtig in Herbststimmung kommen - das geht auch für wenig oder gar kein Geld. Was man in den Ferien in Schleswig-Holstein günstig machen kann: eine Übersicht.

Ab Montag (21.10.) beginnen in Schleswig-Holstein die Herbstferien. Viel Zeit also, um durchs Herbstlaub zu wandern, in Pfützen zu springen oder Kastanien zu sammeln. Das Schöne: Diese Freizeitaktivitäten sind kostenlos. Und in Schleswig-Holstein gibt es auch viele Unternehmungen und Ausflugsmöglichkeiten, mit denen Groß und Klein den Herbst kostengünstig genießen können.

Überblick

Wildpferde und Galloways beobachten: Im Naturschutzgebiet Geltinger Birk lassen sich Koniks, eine Art von Wildpferden, Galloway Rinder und Ziegen beobachten. Hinweis: Hunde sind an der kurzen Leine zu halten.

Im Naturschutzgebiet Geltinger Birk lassen sich Koniks, eine Art von Wildpferden, Galloway Rinder und Ziegen beobachten. Hinweis: Hunde sind an der kurzen Leine zu halten. Einen begehbaren Globus erkunden : Der Gottorfer Globus gilt als erstes Planetarium der Geschichte. Dabei handelt es sich um eine Nachbildung. Das Original steht in St. Petersburg. Eine Besichtigung kostet für Erwachsene 8 Euro und für Kinder 3 Euro. Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 10 - 17 Uhr, Wochenende 10 - 18 Uhr. Hinweis: montags geschlossen. Der Globus und der Barockgarten schließen ab dem 28. Oktober bis zum Frühjahr 2025.

: Der Gottorfer Globus gilt als erstes Planetarium der Geschichte. Dabei handelt es sich um eine Nachbildung. Das Original steht in St. Petersburg. Eine Besichtigung kostet für Erwachsene 8 Euro und für Kinder 3 Euro. Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 10 - 17 Uhr, Wochenende 10 - 18 Uhr. Hinweis: montags geschlossen. Der Globus und der Barockgarten schließen ab dem 28. Oktober bis zum Frühjahr 2025. Fischersiedlung "Holm" und "Kleines Museum am Holm": Ein Holm ist eine der Altstadt vorgelagerte Insel. Dort wohnten damals größtenteils Fischer mit ihren Familien. Kosten: Erwachsene 5 Euro, Kinder 2,50 Euro. Öffnungszeiten: 10 - 17 Uhr.

Husumer Adventskalendermarkt : Mit dem Herbst steht bald auch schon die Adventszeit vor der Tür. Wer rechtzeitig einen Adventkalender kaufen möchte, wird sicher am 26. und 27. Oktober von 10 bis 17 Uhr im Husumer Weihnachtshaus fündig. Der Eintritt ist frei.

: Mit dem Herbst steht bald auch schon die Adventszeit vor der Tür. Wer rechtzeitig einen Adventkalender kaufen möchte, wird sicher am 26. und 27. Oktober von 10 bis 17 Uhr im Husumer Weihnachtshaus fündig. Der Eintritt ist frei. Wandern zur Hamburger Hallig: Mit dem Fahrrad oder auch zu Fuß lässt sich die Hamburger Hallig erkunden. Von dort aus kann man sich das UNESCO Weltkulturerbe Wattenmeer genauer anschauen. Nähere Informationen und eine Ausstellung gibt es im Amsinck-Haus, das direkt vor der Hallig steht. Noch bis zum 31. Oktober ist das Amsick-Haus täglich von 10 - 18 Uhr geöffnet.

Lichterwochenende "Märchenhafter Wohlfühlgarten" : Am 19. und 20. Oktober entsteht im Wohlfühlgarten in Büsum zwischen 19 und 22 Uhr eine leuchtende Märchenlandschaft. Schauspieler und Sprecher Lutz Herkenrath wird live aus "Der kleine Prinz" von Antoine de Saint-Exupéry lesen. Kosten: für Besucherinnen und Besucher mit Gästekarte und Büsumer ist der Eintritt frei. Eine Gästekarte kostet im Oktober 4 Euro.

: Am 19. und 20. Oktober entsteht im Wohlfühlgarten in Büsum zwischen 19 und 22 Uhr eine leuchtende Märchenlandschaft. Schauspieler und Sprecher Lutz Herkenrath wird live aus "Der kleine Prinz" von Antoine de Saint-Exupéry lesen. Kosten: für Besucherinnen und Besucher mit Gästekarte und Büsumer ist der Eintritt frei. Eine Gästekarte kostet im Oktober 4 Euro. Lichterwochenende "Büsum leuchtet": Am darauffolgenden Wochenende dem 26. und 27. Oktober leuchtet Büsum erneut. Diesmal strahlt von 19 bis 22 Uhr der Rathauspark bis zum Hafen. Kosten: für Besucherinnen und Besucher mit Gästekarte und Büsumer ist der Eintritt frei. Eine Gästekarte kostet im Oktober 4 Euro.

Bilderbuchkino und Papiertheater in Itzehoe: Noch bis zum 18. November findet in der Itzehoer Stadtbibliothek jeden 1. und 3. Montag im Monat ein Bilderbuchkino oder Kamishibai statt. Kamishibai, oder auch "Kino ohne Strom" ist eine traditionelle japanische Form des Papiertheaters. Die Vorstellungen beginnen jeweils um 15.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Da die Teilnehmerzahl auf 10 Kinder begrenzt ist, wird um Anmeldung gebeten: Vor Ort in der Stadtbibliothek, per Telefon unter 04821/603420 oder per E-Mail an stadtbibliothek@itzehoe.de.

Infopfad in Sierksdorf : Ein drei Kilometer langer Infopfad entlang der Promenade zeigt Besucherinnen und Besuchern Wissenswertes über die Ostsee, die Region und ihre Geschichte. Die Themen reichen von Steuerung von Schiffen über die verschiedenen Seevögel bis zu Seegrenzen und Sturmfluten. Ein besonderes Highlight ist ein elf Tonnen schwerer Anker.

: Ein drei Kilometer langer Infopfad entlang der Promenade zeigt Besucherinnen und Besuchern Wissenswertes über die Ostsee, die Region und ihre Geschichte. Die Themen reichen von Steuerung von Schiffen über die verschiedenen Seevögel bis zu Seegrenzen und Sturmfluten. Ein besonderes Highlight ist ein elf Tonnen schwerer Anker. Herbstmarkt Niendorf/ Ostsee: Vom 18. bis 20. Oktober jeweils ab 10 Uhr findet am Hafen von Niendorf an der Lübecker Bucht ein Herbstmarkt zum Thema Garten, Wohnen und Deko sowie Accessoires statt.

"Tour de Grass": Mit App zu Fuß oder mit dem Fahrrad auf den Spuren Günther Grass wandeln. Die App "Tour de Grass" führt Interessierte von Lübeck bis nach Mölln entlang des Elbe-Lübeck-Kanals über etwa 46 Kilometer an 24 besondere Orte des Autors. Die App steht kostenfrei zum Download zur Verfügung. Hinweis: Das Mitnehmen einer Powerbank wird empfohlen. Die Tour kann von jeder beliebigen Station aus gestartet werden.

Weitere Informationen VR-Brillen und 3-D-Drucker: Bücherei Lauenburg geht neue Wege Techniken ausprobieren und neue Medien entdecken: Die preisgekrönte Stadtbücherei versteht sich als Erlebnisort. mehr

Besichtigung des ältesten Leuchtturms Deutschlands: In Travemünde steht ein 31 Meter hoher Leuchtturm und beherbergt auf acht Etagen ein maritimes Museum. Besucherinnen und Besucher bekommen einen Einblick in die Geschichte der Leuchtfeuertechnik. Bis Oktober öffnet der Leuchtturm täglich von 13 bis 16 Uhr. Kosten: Erwachsene 3 Euro, Kinder bis 14 Jahren 2 Euro.

In Travemünde steht ein 31 Meter hoher Leuchtturm und beherbergt auf acht Etagen ein maritimes Museum. Besucherinnen und Besucher bekommen einen Einblick in die Geschichte der Leuchtfeuertechnik. Bis Oktober öffnet der Leuchtturm täglich von 13 bis 16 Uhr. Kosten: Erwachsene 3 Euro, Kinder bis 14 Jahren 2 Euro. Breakdance und Akrobatik für Jugendliche im Lübecker Übergangshaus: Jeden Dienstag und Mittwoch bietet "Movement Family" dort zwischen 16 und 19 Uhr Sportangebote an. Am Mittwoch gibt es Breakdance und Show Akrobatik. Am Mittwoch finden Akrobatik und HipHop statt. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite. Die Teilnahme ist kostenlos.

Erntefest in Neumünster: Am 20. Oktober gibt es auf der alten Obstwiese ab 10 Uhr ein Erntefest. Zwischen 11 und 13 Uhr bieten die Veranstalter Führungen an. Außerdem ist für das leibliche Wohl gesorgt und der neue Apfelsaft kann verköstigt und erworben werden. Nach telefonischer Anmeldung können eigene Äpfel zum Mosten mitgebracht werden.

Weitere Informationen Naturpark Aukrug: Wandern zwischen Heide, Knicks und Hügeln Eine sanfte Landschaft mit vielen Wander- und Radwegen erwartet Besucher des Naturparks im Herzen Schleswig-Holsteins. mehr

Steinzeitwerkstatt im Eiszeitmuseum Lütjenburg : Vom steinzeitlichen Schmuckstück bis hin zu einem Messer mit passender Tasche können verschiedene Werkzeuge und Gegenstände selbst angefertigt werden. Am 27. Oktober von 11 bis 17 Uhr. Kosten: Museumseintritt - Erwachsene 4 Euro, Kinder 2 Euro und zusätzlich Materialkosten ab etwa 1,50 Euro.

: Vom steinzeitlichen Schmuckstück bis hin zu einem Messer mit passender Tasche können verschiedene Werkzeuge und Gegenstände selbst angefertigt werden. Am 27. Oktober von 11 bis 17 Uhr. Kosten: Museumseintritt - Erwachsene 4 Euro, Kinder 2 Euro und zusätzlich Materialkosten ab etwa 1,50 Euro. Jugendtage Straßenbahn und Eisenbahn: Vom 21. bis zum 26. Oktober geben die Museumsbahnen Schöneberger Strand eine spielerische Einführung in Werkstatt und Betrieb. Teilnehmen können Kinder und Jugendliche ab ca. 10 Jahren und gegebenenfalls auch ihre Begleiter. Schwerpunkt ist die Arbeit an einem historischen Fahrzeug. Es gibt auch Tram-Fahrübungen. Hinweis: Die Teilnehmerzahl ist begrenzt und die Teilnahme nur nach vorheriger Anmeldung möglich.

Vom 21. bis zum 26. Oktober geben die Museumsbahnen Schöneberger Strand eine spielerische Einführung in Werkstatt und Betrieb. Teilnehmen können Kinder und Jugendliche ab ca. 10 Jahren und gegebenenfalls auch ihre Begleiter. Schwerpunkt ist die Arbeit an einem historischen Fahrzeug. Es gibt auch Tram-Fahrübungen. Hinweis: Die Teilnehmerzahl ist begrenzt und die Teilnahme nur nach vorheriger Anmeldung möglich. Kinder-Mitmach-Konzert: Die Tourist Info Großer Plöner See lädt am 28. Oktober zum Mitsingen ein. Auf dem Campingplatz Spitzenort in Plön unterhält der Kinderliedermacher Dirk Paulsen von 19 bis 20 Uhr Groß und Klein. Kosten: Eintritt ist frei.

Weitere Informationen Mit der Museumsbahn vom Ostseestrand nach Schönberg Mit dem Schienenbus durchs Land: Nahe der Ostsee sammelt ein Verein historische Bahnen und bietet Ausflugsfahrten an. mehr

Rendsburger Museumsnacht: Am 19. Oktober findet anlässlich des 825-jährigen Stadtjubiläums zum ersten Mal eine Museumsnacht in Rendsburg statt. Alle teilnehmenden Museen öffnen von 19 bis 23 Uhr ihre Türen. Der Eintritt ist überall kostenlos. Außerdem gibt es verschiedene Aktionen, zum Beispiel kann man sich in den Museen im Kulturzentrum eigene Visitenkarten drucken. Weitere Informationen gibt es auch auf der Webseite.

Am 19. Oktober findet anlässlich des 825-jährigen Stadtjubiläums zum ersten Mal eine Museumsnacht in Rendsburg statt. Alle teilnehmenden Museen öffnen von 19 bis 23 Uhr ihre Türen. Der Eintritt ist überall kostenlos. Außerdem gibt es verschiedene Aktionen, zum Beispiel kann man sich in den Museen im Kulturzentrum eigene Visitenkarten drucken. Weitere Informationen gibt es auch auf der Webseite. Herbstcafé & Staudentausch in Rendsburg: Am 26. Oktober können Pflanzen zwischen 11 und 15 Uhr einen neuen Besitzer oder eine neue Besitzerin finden.

Weitere Informationen Spaziergang durch das Naturschutzgebiet Hahnheide Ein stetes Auf und Ab prägt die Wanderwege in dem Wald östlich von Hamburg. Ein Aussichtsturm bietet tolle Ausblicke. mehr

Halloween Light Show in Todesfelde : Am 18./19. und 25./26. sowie am 31. Oktober findet in Todesfelde eine Lichtshow statt. In diesem Jahr gibt es ein kleines Kinder-Gruselhaus. Der Einlass ist um 18 Uhr, Showbeginn um 18.30 Uhr. Der Besuch ist kostenlos.

: Am 18./19. und 25./26. sowie am 31. Oktober findet in Todesfelde eine Lichtshow statt. In diesem Jahr gibt es ein kleines Kinder-Gruselhaus. Der Einlass ist um 18 Uhr, Showbeginn um 18.30 Uhr. Der Besuch ist kostenlos. Kürbisspektakel in Hasenmoor: Bis Ende Oktober gibt es in einer leer geräumten Maschinenhalle jeweils von Freitag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr das Kürbisspektakel. In der Halle gibt es gruselige Animationsfiguren und einige Bilder zu entdecken. Auch in diesem Jahr ist eine Räuchertonne vor Ort und es kann geräucherter Fisch erworben werden. Der Eintritt ist frei.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | 03.10.2024 | 14:15 Uhr