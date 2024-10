Stand: 25.10.2024 08:53 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Weltneuheit? Durchsichtige Lärmschutzwände für Ahrensburg

Die Deutsche Bahn spricht von einer Weltneuheit In Ahrensburg (Kreis Stormarn): gemeint sind die neuen durchsichtigen Lärmschutzwände an der geplanten S-Bahn-Linie 4. Die Bahn will die Lärmschutzwände am Freitag vorstellen. Neben der besseren Sicht sollen die Wände laut Bahn auch den Schall besser schlucken können. Die Linie soll zukünftig Hamburg mit Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) verbinden. An den Lärmschutzwänden hatte es anfangs viel Kritik gegeben, weil sie zum Teil bis zu sechs Meter hoch sein sollen. | NDR Schleswig-Holstein 25.10.2024 08:30 Uhr.

Wieviel Lärm darf es ein Reinbek geben?

In Reinbeik (Kreis Stormarn) können Bürgerinnen und Bürger noch bis Freitag den neuen Lärm-Aktionsplan einsehen und Stellung dazu nehmen. Darin wurden zunächst die größten Lärmquellen identifiziert - nämlich die A24 im Norden und die Bahntrasse im Süden der Stadt, sagte Günther Herder-Alpen, der Vorsitzende des Ausschusses für Umwelt und Verkehrsplanung. Es gehe aber auch um den zunehmenden Verkehr in der Stadt sowie um Wohngebiete. Die Stadt zieht besonderen Asphalt und gegebenenfalls Tempolimits in Erwägung. | NDR Schleswig-Holstein 25.10.2024 08:30 Uhr.

West-Nil-Virus auch in Südholstein

Bei mehreren Pferden und einem Habicht aus den Kreisen Pinneberg und Segeberg ist in den vergangenen Wochen das West-Nil-Virus nachgewiesen worden. Das hat das Landwirtschaftsministerium jetzt mitgeteilt. Auch in weiteren Gebieten in Schleswig-Holstein wurden Fälle gemeldet - insgesamt waren zehn Tiere betroffen. Ein Pferd und ein Vogel starben. Tierärzte empfehlen Pferdehalterinnen und Pferdehaltern, ihre Tiere impfen zu lassen. Das Virus wird durch Stechmücken übertragen. Menschen infizieren sich laut RKI allerdings nur sehr selten und zeigen in vielen Fällen keine Symptome. | NDR Schleswig-Holstein 25.10.2024 08:30 Uhr.

