Elbschlick: Schleswig-Holstein sichert Hamburg Hilfe zu Stand: 16.03.2023 06:41 Uhr Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) ist im Schlickstreit mit Hamburg um Entspannung bemüht. Sein Land werde auch in Zukunft alles dafür leisten, damit der Hamburger Hafen funktionieren kann, sagte er am Mittwoch im Übersee-Club an der Binnenalster.

Reibungslos nennt Günther die Zusammenarbeit mit Hamburg. Und er betont ausdrücklich: Das gelte auch für die Schlickfrage. Dabei hatte Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) noch vor wenigen Wochen - ebenfalls im Übersee-Club - für Schlagzeilen gesorgt, indem er die Schlickverklappung vor der Elbinsel Scharhörn wieder ins Spiel gebracht hatte. Etwas, was in den Nachbarländern Schleswig-Holstein und Niedersachsen für Verärgerung sorgte.

Hamburger Hafen auch für Schleswig-Holstein wichtig

Günther sagt Hamburg nun langfristig Hilfe zu. Die Bedeutung des Hafens sei nicht nur für Hamburg, "sondern auch für Schleswig-Holstein schlicht und ergreifend existenziell", so der Ministerpräsident. Deshalb werde seine Regierung alles dafür tun, dass dieser weiter funktioniere. "Das geht einfach nur, wenn er vernünftig ausgebaggert wird", sagte Günther. Schleswig-Holstein werde auch in Zukunft Flächen für den ausgebaggerten Schlick zur Verfügung stellen.

Günther: Bedenken bei Küstenbewohnern verständlich

Gleichzeitig wirbt Günther für Sensibilität bei der Schlickfrage. In Hamburg müsse man verstehen, dass er "seine Leute in Schleswig-Holstein auch immer mitnehmen müsse", sagte er und ergänzte: "Natürlich kann ich denen immer erzählen, der Hafen ist total wichtig. Aber wenn dann sozusagen der Abfall des Hafens in meinem Land landet, dann muss ich das den Leuten auch ein Stück weit erklären." Gerade an der Westküste gebe es erhebliche Bedenken, auch wegen einer möglichen Versandung der Häfen. Am Ende sei es eine Überzeugungsarbeit.

Grundsätzlich sehr gute Zusammenarbeit mit Hamburg

Insgesamt sei die Zusammenarbeit mit Tschentscher "wirklich herausragend". Sie beide hätten auch per Handy Kontakt - was gut sei, um Unklarheiten direkt zu besprechen, so Günther. Auch wenn die Schlickfrage sehr aufgeregt diskutiert worden sei, "das schmälert das überhaupt nicht", fügte er hinzu.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Hamburg Journal | 16.03.2023 | 06:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Elbvertiefung Hamburger Hafen