Mieterhöhung in Studierendenwohnheimen in SH

Studierende in Schleswig-Holstein müssen ab kommendem Monat eine 30 Euro höhere Miete in den Wohnheimen zahlen. Das Studentenwerk Schleswig-Holstein begründet die Entscheidung mit den enorm gestiegenen Energiekosten. Betroffen sind alle Standorte in Kiel, Lübeck, Flensburg, Heide und Wedel. Die durchschnittliche Miete für ein Zimmer inklusive Strom, Heizung und Internet liegt nun bei 275 Euro. Laut der Geschäftsführerin des Studentenwerks Schleswig-Holsteins soll die Miete wieder reduziert werden, sobald sich die Lage wieder entspannt. | NDR Schleswig-Holstein 11.01.2023 07:00 Uhr

Großeinsatz für die Feuerwehr in Bönningstedt (Kreis Pinneberg)

Am Dienstagabend mussten laut Kreisfeuerwehrverband Pinneberg rund 200 Einsatzkräfte zu einem Golfplatz in der Oldesloer Straße in Bönningstedt ausrücken. Dort stand eine große Halle in Flammen. Das Gebäude brannte komplett aus, am Morgen liefen noch die Nachlöscharbeiten. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. | NDR Schleswig-Holstein 11.01.2023 07:00 Uhr

Deutlich mehr Wohnungseinbrüche in SH

Die Zahl der Wohnungseinbrüche in Schleswig-Holstein geht aktuell wieder nach oben. Bis Oktober 2022 ermittelten die Beamten gut 300 Einbrüche mehr als 2021, so ein Sprecher der Landespolizei gegenüber NDR Schleswig-Holstein. Die stark steigenden Zahlen führen die Beamten darauf zurück, dass viele Bewohner wieder mehr zur Arbeit gehen und weniger im Home Office arbeiteten. Die Polizei rät dazu, Türen, Fenster und Tore beim Verlassen der Wohnung fest zu verschließen und Aufstiegshilfen wie zum Beispiel Mülltonnen zu entfernen. Wenn Einbrecher nicht innerhalb von fünf Minuten ins Haus gelangten, würden sie normalerweise aufgeben, so die Polizei. | NDR Schleswig-Holstein 11.01.2023 07:00 Uhr

Ärzte in SH protestieren ab 11 Uhr

In vielen Arztpraxen in Schleswig-Holstein wird heute protestiert. Von 11 Uhr an wollen niedergelassene Ärztinnen und Ärzte bei uns im Land eine Stunde lang ohne medizinische Fachangestellten arbeiten, also beispielsweise ohne Arzthelferinnen und -helfer. Die Ärztegenossenschaft Nord hatte dazu aufgerufen, um auf den Fachkräfte- und auch den Ärztemangel in den Praxen aufmerksam zu machen. Bei einer Umfrage hatte mehr als die Hälfte der rund 1.800 Genossenschaftsmitglieder angegeben, zu wenig Personal in ihrer Praxis zu haben. Fast genauso viele mussten deswegen schon Sprechstunden und Leistungen kürzen. Die Ärztegenossenschaft fordert, dass Bund und Länder konkrete Strukturveränderungen vorantreiben. | NDR Schleswig-Holstein 11.01.2023 06:00 Uhr

Verkehrsminister Madsen erhöht Druck auf Bahnbetreiber erixx

Eigentlich soll zwischen Kiel und Lübeck alle 30 Minuten ein Zug fahren. Doch der neue Betreiber erixx Holstein hat nach eigenen Angaben so große Personalprobleme, dass auf der Strecke bis Anfang Februar nur ein Zwei-Stunden-Takt möglich ist. Erixx Holstein müsse sich mehr bewegen und nicht nur große Plakate drucken, wettert Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos). Er schlägt außerdem einen Gipfel mit erixx und den Bürgermeistern vor. Das Bahnunternehmen selbst betont, es versuche, Leihlokführer zu rekrutieren. Doch der Fachkräftemangel sei gravierend. Deshalb werde der reduzierte Ersatzfahrplan noch bis mindestens Anfang Februar gelten. | NDR Schleswig-Holstein 11.01.2023 06:00 Uhr

Lübeck: Großbrand in Schlutup gelöscht

Der Großbrand in einem Autohandel im Lübecker Stadtteil Schlutup ist seit der Nacht gelöscht. Laut Leitstelle war die Feuerwehr bis etwa 3 Uhr im Einsatz - aktuell ist noch eine Brandwache vor Ort. 70 Feuerwehrleute waren gestern im Einsatz. Nach Angaben der Leitstelle brannte es dort am Nachmittag in einer Werkstatt. Darüber befand sich eine Wohnung, in der sich aber keine Menschen aufgehalten haben sollen. Die Mitarbeiter der Werkstatt konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Das Feuer ging ersten Erkenntnissen zufolge von einem Auto aus, welches in der Werkstatt in Brand geraten war - verletzt wurde niemand. | NDR Schleswig-Holstein 11.01.2023 06:00 Uhr

Corona-Inzidenz in SH sinkt auf 108,6

Am Dienstag (10.1.) wurden in Schleswig-Holstein 546 neue Corona-Infektionen erfasst. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Menschen binnen sieben Tagen liegt nach Angaben der Landesmeldestelle bei 108,6 (Vortag: 122,3). | NDR Schleswig-Holstein 10.01.2023 18:00 Uhr

Wetter: Wechselhaft mit Sonne und Schauern

Heute ostwärts abziehender Regen, dahinter oft trocken mit freundlichen Phasen und Sonnenschein. Die Höchstwerte liegen bei 9 bis 11 Grad. Vorübergehend windig mit starken Böen. | NDR Schleswig-Holstein 11.01.2023 06:00 Uhr

