Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Zugausfälle in Schleswig-Holstein: Verkehrsminister erhöht Druck auf erixx

Die Verspätungen und Ausfälle auf der Zugstrecke zwischen Kiel und Lübeck schlagen immer größere Wellen. Nach einem Brandbrief von acht Städten und Gemeinden entlang der Bahnstrecke an Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos), wetterte der Minister nun, dass sich erixx Holstein sich mehr bewegen müsse. Das Bahnunternehmen selbst betont, dass es versuche, Leihlokführer zu rekrutieren. Doch der Fachkräftemangel sei gravierend. Der reduzierte Fahrplan, nach dem der RE zwischen Kiel und Lübeck nur alle zwei Stunden fährt, wird deswegen laut einer Sprecherin noch mindestens bis Anfang Februar gelten. | NDR Schleswig-Holstein 11.01.2023 08:30 Uhr

Studentenwerk Schleswig-Holstein erhöht Wohnheim-Mieten

Das Studentenwerk in Schleswig Holstein erhöht für die Studierenden in den Wohnheimen die Miete. Ab Februar steigen die Kosten für einen Wohnplatz in Kieler Wohnheimen um 30 Euro im Monat. Das ist laut Geschäftsführerin des Studentenwerks wegen der gestiegenen Energiekosten unumgänglich. Auch, wenn das Studentenwerk ein sozialer Dienstleister sei, müsse es kostendeckend arbeiten, begründete die Geschäftsführerin den Schritt. Die angepasste Pauschalmiete steigt damit von durchschnittlich 245 auf 275 Euro - inklusive Strom, Heizung und Internet. Damit liege ein Großteil der Zimmer innerhalb der veranschlagten Bafög-Wohnpauschale in Höhe von 360 Euro. Dennoch wünscht sich das Studentenwerk mehr Unterstützung vom Bund, zum Beispiel in Form einer Bafög-Erhöhung. Die seit dem laufenden Wintersemester greifende Erhöhung sei von der Inflation bereits komplett geschluckt worden. | NDR Schleswig-Holstein 11.01.2023 08:30 Uhr

Vermehrt betrügerische Schockanrufe im Raum Kiel

Die Polizei warnt im Raum Kiel vor sogenannten Schockanrufen. Die Betrugsmasche sei nicht neu, tauche aber jetzt wieder verstärkt auf. Aktuell häuften sich Fälle in der Stadt und in den umliegenden Gemeinden, in denen potenzielle Opfer per Telefon oder Kurznachricht unter Druck gesetzt werden. Die Betrüger erzählen beispielsweise, dass Angehörige einen Verkehrsunfall verursacht hätten, nun im Gefängnis säßen und eine Kaution bezahlt werden müsse. Die Kieler Polizei rät Betroffenen, sich nicht unter Druck setzten zu lassen, wachsam zu bleiben und die Polizei anzurufen. | NDR Schleswig-Holstein 11.01.2023 08:30 Uhr

Kein Wechsel an der Spitze des Landesbauernverbandes

Der Landesbauernverband hat Amtsinhaber Klaus-Peter Lucht für fünf Jahre zum Präsidenten in Schleswig-Holstein gewählt. Der 61-jährige Milchbauer aus Mörel im Kreis Rendsburg-Eckernförde setzte sich am Dienstag im Landeshauptausschuss in Rendsburg im zweiten Wahlgang gegen seinen Mitbewerber durch. Lucht wurde bereits im August vergangenen Jahres zum Präsidenten gewählt, nachdem Vorgänger Werner Schwarz (CDU) Landwirtschaftsminister in Kiel geworden war. | NDR Schleswig-Holstein 11.01.2023 08:30 Uhr

