Gegen Iran-Embargo verstoßen: Zweieinhalb Jahre Haft

Stand: 11.01.2023 13:39 Uhr

Über Sanktionen gegen den Iran wird in diesen Tagen viel diskutiert. Dazu gehört auch das Verbot, bestimmte Waren in den Iran zu liefern. Das Hanseatische Oberlandesgericht in Hamburg hat am Mittwoch einen Geschäftsmann aus Norderstedt zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt, der gegen das Embargo verstoßen hat.