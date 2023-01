Stand: 11.01.2023 09:32 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Großfeuer auf Golfplatz im Kreis Pinneberg

Ein Großfeuer hat in der Nacht eine Halle eines Golfclubs in Bönningstedt im Kreis Pinneberg zerstört. In dem Gebäude wurden nach Angaben der Feuerwehr Golfcaddys geparkt. Probleme bereiteten die Batterien der Fahrzeuge sowie die Wasserversorgung, da es in direkter Nähe keine Hydranten gibt. Mehr als 200 Einsatzkräfte waren bei dem Brand im Einsatz. Brandursache und Schadenshöhe sind noch nicht bekannt. Auf dem Golfplatz hatte es bereits im Oktober 2019 gebrannt. | NDR Schleswig-Holstein 11.01.2023 08:30 Uhr

Prozess gegen fünf mutmaßliche Einbrecher im Kreis Pinneberg beginnt

Am Mittwochvormittag beginnt vor dem Landgericht in Itzehoe im Kreis Steinburg ein Prozess um fünf mutmaßliche Einbrecher. Die Männer sollen 2018 in Moorrege, Heist, Prisdorf und weiteren Orten bei Elmshorn im Kreis Pinneberg acht Mal in Häuser und Wohnungen eingebrochen sein, so die Staatsanwaltschaft. Die Polizei war den Angeklagten durch lange Ermittlungen auf die Spur gekommen. Sie sitzen aktuell in Untersuchungshaft. | NDR Schleswig-Holstein 11.01.2023 08:30 Uhr

Mieterhöhungen in Studentenwohnheimen des Studentenwerks Schleswig-Holstein

Mehr als 70 Studierende müssen ab Februar auch in Wedel 30 Euro mehr Miete im Wohnheim des Studentenwerks Schleswig-Holstein zahlen. Begründet wird das mit den gestiegenen Energiekosten. Die Geschäftsführerin des Studentenwerks wünscht sich von der Bundesregierung schnell höhere BAföG-Sätze, da die letzte Erhöhung komplett von der Inflation geschluckt worden sei. | NDR Schleswig-Holstein 11.01.2023 08:30 Uhr

Vermisster Mann im Kreis Stormarn unverletzt aufgefunden

Der in Reinbek Im Kreis Stormarn vermisste 78-jährige Mann ist wieder da. Nach Angaben der Polizei hatte ihn ein Autofahrer an der B404 bei Trittau im Kreis Stormarn gesehen und die Beamten informiert. Der Mann wurde unverletzt aufgefunden. | NDR Schleswig-Holstein 11.01.2023 08:30 Uhr

