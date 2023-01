Stand: 11.01.2023 08:45 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Nordfriesland fordert zügige Umsetzung der Krankenhaus-Reform

In einem offenen Brief zur dramatischen Situation der Krankenhäuser fordern der nordfriesische Landrat Florian Lorenzen (CDU) und die dortigen Kliniken die Bundespolitik zum sofortigen Handeln auf. In dem Schreiben heißt es, die nordfriesischen Kliniken könnten derzeit nur überleben, weil sie der Kreis als Träger mit mehreren Millionen Euro im Jahr unterstütze. Geschäftsführer Stefan Unger bezeichnete die Situation als dramatisch: "In jüngster Vergangenheit haben mit der Diako und den Imland-Kliniken in Rendsburg-Eckernförde bereits zwei große Häuser Insolvenz anmelden müssen." Es müsse schnell gehandelt werden. Bisher gleicht der Kreis Nordfriesland die Defizite des Klinikums aus. In den vergangenen vier Jahren flossen 40 Millionen Euro. Daher fordern der Landrat des Kreises und der Geschäftsführer des Klinikums eine schnelle Finanzspritze von der Politik sowie eine zügige Umsetzung der geplanten Krankenhaus-Reform. | NDR Schleswig-Holstein 11.01.2023 08:30 Uhr

40 Millionen Euro Förderung für umweltfreundliche Fischerei in Schleswig-Holstein

Mit insgesamt rund 40 Millionen Euro wollen EU, Bund und Land die umweltfreundliche Fischerei und Aquakultur in Schleswig-Holstein fördern. Nach Angaben von Landwirtschafts- und Fischereiminister Werner Schwarz (CDU) sollen die Fördermittel unter anderem für neue, umweltverträgliche Fangtechniken und -geräte eingesetzt werden. Entsprechende Projekte sollen bis zu 70 Prozent aus dem EU-Topf sowie zu 30 Prozent aus nationalen Mitteln gefördert werden. Es sollen außerdem Investitionen in Kutter und Fischereihäfen zur Reduzierung der Umweltauswirkungen, in den Schutz und die Wiederherstellung der Artenvielfalt sowie die Anschaffung emissionsärmerer Motoren unterstützt werden. Der Fischereiverband hat darauf noch nicht reagiert. | NDR Schleswig-Holstein 11.01.2023 08:30 Uhr

Prozess wegen gefährlicher Körperverletzung im Kreis Dithmarschen

Vor dem Meldorfer Amtsgericht im Kreis Dithmarschen beginnt am Mittwoch der Prozess gegen einen Security-Mitarbeiter wegen gefährlicher Körperverletzung. Im Dezember 2021 soll er zusammen mit Kollegen einen Gast wegen einer vorangegangenen Schlägerei aus einer Veranstaltung herausgeführt haben. Der Angeklagte und seine Kollegen hätten dann auf den Gast eingeschlagen, bis dieser bewusstlos wurde, so die Staatsanwaltschaft. Ein Urteil wird bereits am Mittwoch erwartet. | NDR Schleswig-Holstein 11.01.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 11.01.2023 | 08:00 Uhr