Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Nordfriesische Kliniken in der Krise: Offener Brief des Landrats

In einem offenen Brief zur dramatischen Situation der Krankenhäuser fordern der nordfriesische Landrat Florian Lorenzen (CDU) und die dortigen Kliniken die Bundespolitik zum sofortigen Handeln auf. In dem Schreiben heißt es, die nordfriesischen Kliniken könnten derzeit nur überleben, weil sie der Kreis als Träger mit mehreren Millionen Euro im Jahr unterstütze. Der Geschäftsführer des Klinikums Nordfriesland Stephan Unger sagte, man dürfe keine Zeit verlieren. "Der Zeitplan von Herrn Lauterbachs Reformen sieht einen Fünf-Jahres-Plan vor. Wir haben keine fünf Jahre. Wir brauchen jetzt schnelle und nachhaltige Veränderungen." | NDR Schleswig-Holstein 11.01.2023 08:30 Uhr

Schüler reisen mit Projekt "Zukunft bauen" nach Tansania

Sieben Schülerinnen und Schüler der Kappelner Klaus-Harms-Schule im Kreis Schleswig-Flensburg reisen am Mittwoch für zwei Wochen nach Ngaruma in Tansania. Die Reise ist Teil des Projekts "Zukunft bauen". Ins Leben gerufen hat die Partnerschaft das Kappelner Ehepaar Sabine und Matthias Mau. Seit fast 15 Jahren unterstützen sie in Tansania eine Berufsschule und zwei Kindergärten in einer Kirchengemeinde. | NDR Schleswig-Holstein 11.01.2023 08:30 Uhr

Das Studio Flensburg liefert werktags um 8:30 Uhr und 16:30 Uhr Nachrichten für die Region - von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden.

