Schaden in Millionenhöhe nach Feuer auf Golfplatz Stand: 11.01.2023 08:12 Uhr Am Dienstagabend mussten laut Kreisfeuerwehrverband Pinneberg rund 200 Einsatzkräfte zu einem Golfplatz in der Oldesloer Straße in Bönningstedt ausrücken. Dort stand eine große Halle in Flammen.

Das ungefähr 1.200 Quadratmeter große Gebäude, in dem Büros und Lager untergebracht waren, brannte komplett aus, am Morgen liefen noch die Nachlöscharbeiten. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Es seien mehr als 200 Einsatzkräfte aus dem Kreis Pinneberg und Hamburg vor Ort gewesen, teilte der Kreisfeuerwehrverband am Mittwochmorgen mit. Auch zwei Bagger waren vor Ort, um das Dach abzureißen, damit die Feuerwehrleute besser an die Flammen kommen konnten.

Schaden in Millionenhöhe

Nach Angaben der Polizei entstand ersten Schätzungen zufolge ein Schaden von rund einer Million Euro. In dem Gebäude wurden nach Angaben der Feuerwehr auch Golfcaddys geparkt. Da die kleinen Fahrzeuge elektrisch fahren, bereiteten die Batterien den Rettungskräften zunächst Sorgen. Problematisch war außerdem die Wasserversorgung, da es in direkter Nähe keine Hydranten gibt. Der Brand war schon bei der Anfahrt zu sehen, sagt Kreisfeuerwehrsprecher Dennis Renk. Die mehr als sechs Stunden dauernden Löscharbeiten wurden den Angaben der Feuerwehr zufolge außerdem vom starken Wind behindert, der das Feuer immer weiter anfachte.

"Gebäude war nicht mehr zu retten"

"Wir haben wirklich große Rauchentwicklung gehabt, aus mehreren Ecken. Man ist im ersten Moment immer sehr geschockt, dass man dieses Objekt dann auch nicht mehr halten kann. Man weiß dann auch schon aufgrund der Gegebenheiten und der baulichen Substanz, dass es ein längerfristiger Einsatz wird und dass das Gebäude gar nicht mehr zu retten ist", erklärte Renk. Auf dem Golfplatz hatte es bereits im Oktober 2019 gebrannt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 11.01.2023 | 08:00 Uhr