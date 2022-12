Stand: 08.12.2022 07:34 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Vorerst keine Besuche mehr in Paracelsus-Klinik

Die Paracelsus-Klinik in Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) hat ein zweiwöchiges Besuchsverbot verhängt. Gründe sind nach Angaben einer Sprecherin Corona, Grippe und das RS-Virus. Um die Patienten vor Ansteckung zu schützen, sind Besuche erst einmal nicht erlaubt. Auch bei den Beschäftigten der Klinik sei die Lage durch Krankheit sehr angespannt, heißt es weiter. | NDR Schleswig-Holstein 08.12.2022 07:30 Uhr

Bundesweiter Sirenentest am Vormittag

Beim bundesweiten Warntag am Vormittag wird getestet, ob alle Warnsysteme so funktionieren, wie sie sollen und wo noch nachgebessert werden muss. Dafür wird auch in Schleswig-Holstein um 11 Uhr probeweise der Katastrophenalarm ausgelöst. Allerdings werden viele der 2.600 Sirenen in Schleswig-Holstein stumm bleiben, erklärte Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU): "Das hat damit zu tun, dass Sirenen, die noch vorhanden sind, nicht zentral angesteuert werden." | NDR Schleswig-Holstein 08.12.2022 06:00 Uhr

Günther fordert bundeseinheitliches Vorgehen bei Corona-Regeln

In Berlin treffen sich heute die Länderchefs mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Themen sind unter anderem die Folgen des Ukraine-Krieges, die Energiekrise und die Corona-Lage. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat sich im Vorfeld für ein einheitliches Vorgehen bei den Corona-Regeln ausgesprochen. Der CDU-Politiker will, dass im öffentlichen Nahverkehr möglichst ab dem neuen Jahr keine Maske mehr getragen werden muss. In Sachsen-Anhalt und Bayern wird das schon in diesen Tagen umgesetzt. Günther will bei den Beratungen unter anderem auch über Verteidigungsprojekte sprechen. | NDR Schleswig-Holstein 08.12.2022 06:00 Uhr

Schnee in SH: Einige wenige Unfälle

Trotz der schneebedeckten Straßen in Schleswig-Holstein hat es in der Nacht nur wenige Glätteunfälle gegeben. Bei Elmshorn (Kreis Pinneberg) geriet ein Auto nach Angaben der Polizei ins Schleudern und überschlug sich. Die beiden Insassen wurden leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Im Norden des Landes kam es in der Nacht zu vier glättebedingten Unfällen, es blieb aber bei Sachschäden. | NDR Schleswig-Holstein 08.12.2022 07:00 Uhr

Zwei Verletzte bei Zimmerbrand in Pinneberg

Bei einem Zimmerbrand im Pinneberger Stadtteil Thesdorf haben Einsatzkräfte am Abend zwei Menschen aus einem Gebäude gerettet. Laut Feuerwehr wurden sie verletzt, einer von ihnen schwer. Die Helfer brachten sie in ein Krankenhaus nach Hamburg. Das Feuer konnten die rund 30 Einsatzkräfte schnell löschen. | NDR Schleswig-Holstein 08.12.2022 06:00 Uhr

Externe Gutachter entlasten ehemalige Führungskräfte des NDR in Kiel

In einem Gutachten wurden keine systematischen Verstöße gegen die Programmgrundsätze im NDR Landesfunkhaus in Kiel festgestellt. Mehrere Medien hatten berichtet, es gebe einen - so wörtlich - politischen Filter. Im Gutachten der Beratungsfirma Deloitte finden sich dafür keine Belege. Die Untersuchung hatte der Landesrundfunkrat in Auftrag gegeben. Bei den geprüften sechs Fällen machten die Prüfer unter anderem mangelhafte Kommunikation und ein unklares Rollenverständnis einzelner Führungskräfte als Probleme aus. | NDR Schleswig-Holstein 08.12.2022 06:00 Uhr

Weiter Diskussion um Zukunft der Imland Kliniken

Die Imland Kliniken sind heute erneut Thema im Hauptausschuss des Kreises Rendsburg-Eckernförde. Nachdem sich eine Bank als Geldgeber zurückgezogen hat, brauchen die Krankenhäuser dringend Geld. Laut Geschäftsführung werden 46 Millionen Euro benötigt, um das kommende Jahr zu überstehen. Aus Sicht von Tim Albrecht, Fraktionschef der CDU im Kreistag, wird die Imland Klinik zwangsläufig in die Insolvenz gehen, weil der Kreis das Geld nicht zur Verfügung stellen kann. Die Fraktionsvorsitzende der SPD, Anke Göttsch, ist der Meinung, dass der Kreis das Geld aufbringen könnte. Es müsse aber geklärt werden, ob die Klinik damit dauerhaft gesichert werden könne. | NDR Schleswig-Holstein 08.12.2022 08:30 Uhr

Marschbahn: Zwischen Burg und Wilster rollen bald wieder Züge

Die Deutsche Bahn AG (DB) hat die Grundsanierung auf der Marschbahnstrecke so gut wie abgeschlossen. In dieser Woche werde das letzte Teilstück zwischen Burg (Kreis Dithmarschen) und Wilster (Kreis Steinburg) fertig, so der Projektleiter der DB, Ralf Keinert. Planmäßig zum Fahrbahnwechsel am 11. Dezember sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein, teilte die DB mit. Aktuell werden die letzten 4.800 Meter Gleise auf dem Abschnitt verlegt. | NDR Schleswig-Holstein 08.12.2022 06:00 Uhr

Wetter: Schnee oder Schneeregen möglich

Vormittags fällt in vielen Regionen Schleswig-Holsteins Schnee oder Schneeregen, am Nachmittag ist es meist dicht bewölkt. Die Temperaturen erreichen in Flintbek (Kreis Rendsburg-Eckernförde) 1 Grad, in Niebüll (Kreis Nordfriesland) lediglich 0 Grad. | NDR Schleswig-Holstein 08.12.2022 06:00 Uhr

