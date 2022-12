Stand: 08.12.2022 09:34 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Warntag: Keine Sirenen in Flensburg

Um 11 Uhr werden am heutigen Warntag bundesweit die Warnsysteme getestet. In den Kreisen Nordfriesland und Schleswig-Flensburg sollen dabei auch flächendeckend die Sirenen zum Einsatz kommen. In Flensburg wird nach Angaben der Stadt vermutlich nicht viel zu hören sein, denn die Stadt selbst hat ihre Sirenen schon vor Jahren abmontiert. Die dänische Polizei weist darauf hin, dass auch Handys in Dänemark versehentlich die Warnmeldung per Cell Broadcast erhalten könnten, wenn sie mit einem deutschen Mobilfunkmasten verbunden sind. | NDR Schleswig-Holstein 08.12.2022 08:30 Uhr

Kappeln: Schleibrücke (B203) wieder geöffnet

Die Wartungsarbeiten an der Schleibrücke in Kappeln im Verlauf der B203 sind abgeschlossen. Dies teilte der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein mit. Die Brücke ist wieder in beide Fahrtrichtungen offen; maximal 30 Kilometer pro Stunde sind erlaubt. | NDR Schleswig-Holstein 08.12.2022 08:30 Uhr

Projekt "Kulturschlüssel" startet in Schleswig-Flensburg

Menschen mit wenig Geld können über das Projekt Kulturschlüssel im Norden kostenlose oder auch vergünstigte Eintrittskarten für kulturelle Angebote in Flensburg und im Kreis Schleswig-Flensburg erhalten. Umgesetzt wird es von der Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft bequa. Die sogenannte Kulturschlüsselkarte kann man sich bei der bequa in der Nikolaistraße 3 in Flensburg ausstellen lassen. Bislang gibt es nach Angaben der bequa In der Region 20 Kooperationspartner. | NDR Schleswig-Holstein 08.12.2022 08:30 Uhr

