Stand: 08.12.2022 09:58 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Warntag: Vier Sirenen heulen um 11 Uhr in Kiel

Zum bundesweiten Warntag sollen auch in Region um Kiel Warnsysteme und Sirenen getestet werden. Der Probealarm beginnt um 11 Uhr am Vormittag. In Kiel werden laut Stadt, vier Sirenen in der Innenstadt eine Minute einen auf- und abschwellenden Heulton von sich geben. Dazu werden Warninformationen übers Radio, TV oder Apps wie NINA und KatWarn geschickt. Außerdem wird das neue Cell Broadcast System getestet. Dabei gibt es für alle Menschen eine Mitteilung auf das Handy, diese sieht wie eine SMS aus. | NDR Schleswig-Holstein 08.12.2022 08:30 Uhr

Kreis-Hauptausschuss befasst sich mit der Zukunft der Imland-Klinik

Der Hauptausschuss des Kreises Rendsburg-Eckernförde setzt sich am Donnerstag erneut mit der Zukunft der Imland-Klinik auseinander. Für das kommende Jahr fehlen mehrere Millionen Euro, zuletzt brach auch eine Bank als Geldgeber weg. Laut CDU-Fraktionschef Tim Albrecht ist eine Insolvenz unausweichlich. Die SPD im Kreis sieht den Fall anders: Franktionsvorsitzende Anke Göttsch erklärte, dass man das Geld aufbringen kann. Allerdings müsste auch aus haushaltsrechtlicher Sicht klar sein, dass die Zukunft der Kliniken damit auch wirklich gesichert sei. Die Grünen-Kreistagsfraktion sieht erst einmal das Land in der Pflicht. | NDR Schleswig-Holstein 08.12.2022 08:30 Uhr

90-Jährige in Eckernförde ausgeraubt

In Eckernförde ist eine 90-jährige Frau in ihrer Wohnung ausgeraubt worden. Laut Polizei hatte am Mittwoch eine von zwei unbekannten Frauen die Seniorin im Aufzug angesprochen und um ein Glas Wasser gebeten. Die 90-Jährige ließ die Frau daraufhin in ihre Wohnung. Die Täterin hinderte die Senioren jedoch daran, die Küche zu verlassen aus der sie ein Glas Wasser holte. Als die Täterin schließlich die Wohnung verließ, stellte die ältere Dame fest, dass mehrere hundert Euro von ihr gestohlen wurden. Die Ermittler gehen davon aus, dass die zweite Frau aus dem Aufzug die Ablenkung in der Küche nutzte, um in die Wohnung zu gelangen. | NDR Schleswig-Holstein 08.12.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.12.2022 | 08:30 Uhr