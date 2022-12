Stand: 08.12.2022 10:27 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Warntag: Sirenen sind da, aber nicht einsatzfähig

Um 11 Uhr wurden auch in Südholstein am heutigen Warntag die Warnsysteme getestet. Vor einem Jahr waren viele Sirenen nicht einsatzfähig. Dies sind die teilweise noch immer nicht. So sind die Sirenen inzwischen teilweise in modernisiert, jedoch nicht an das allgemeine Warnsystem angeschlossen. Ähnlich sieht es auch im Kreis Stormarn aus. Dafür soll ein neues Handysystem zum Einsatz kommen. Damit bekommen alle Mobilfunknutzer die ihr Telefon angeschaltet haben, automatisch eine Nachricht geschickt. Der Kreis Pinneberg hat für den Ernstfall, wie zum Beispiel einen Blackout, zusätzlich eine Checkliste auf seiner Internetseite gestellt. | NDR Schleswig-Holstein 08.12.2022 08:30 Uhr

Henstedt-Ulzburg: Paracelsus-Klinik verhängt Besuchsverbot

Die Paracelsus Klinik in Henstedt-Ulzburg hat auf Grund von Corona, Grippe und dem RS-Virus ein Besuchsverbot für Patienten ausgesprochen. Laut einer Sprecherin ist die Lage in der Belegschaft durch Krankheit sehr angespannt . Um die Patienten vor der Ansteckung zu schützen, sind Besuche für mindestens zwei Wochen nicht gestattet. | NDR Schleswig-Holstein 08.12.2022 08:30 Uhr

Wohnungsbrand in Pinneberg-Thesdorf

Bei einem Wohnungsbrand im Pinneberger Stadtteil Thesdorf mussten am Mittwochabend zwei Menschen aus einem Gebäude gerettet werden. Laut Feuerwehr wurden beide Personen verletzt, eine davon schwer. Sie wurden in ein Krankenhaus nach Hamburg gebracht. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. | NDR Schleswig-Holstein 08.12.2022 08:30 Uhr

A23: Glätteunfall zwischen Horst und Elmshorn

Auf der A23 Heide Richtung Hamburg. Zwischen Horst und Elmshorn kam in der Nacht zu Donnerstag ein Auto bei schneebedeckter Fahrbahn ins Schleudern und überschlug sich. Die beiden Insassen wurden laut Polizei leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. | NDR Schleswig-Holstein 08.12.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Südholstein aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.12.2022 | 08:30 Uhr