Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Sucheinsatz in Ostholstein rettet gestürzten 87-Jährigen

Ein großer Sucheinsatz in Ostholstein hat einem 87-Jährigen aus Timmendorfer Strand möglicherweise das Leben gerettet. Der Mann war Dienstagnachmittag mit dem Rad zu Einkaufen gefahren, kam aber nicht wieder zu Hause an. Seine Frau alarmierte daraufhin die Einsatzkräfte. Unter anderem mit Rettungshunden und Drohnen wurde nach dem Vermissten gesucht. Die Freiwillige Feuerwehr Scharbeutz entdeckte den Rentner schließlich kurz vor Mitternacht an der B76 in einem Graben liegend. Er war gestürzt und konnte allein nicht mehr aufstehen. Rettungssanitäter brachten den 87-Jährigen schließlich unverletzt nach Hause. | NDR Schleswig-Holstein 08.12.2022 08:30 Uhr

Deutsches Rotes Kreuz baut Gemeinschaftsunterkunft in Lübeck

In St. Lorenz Nord baut das Deutsche Rote Kreuz (DRK) eine Gemeinschaftsunterkunft für 300 Menschen. Vor einem Monat begannen die ersten Erdarbeiten, nun ist der Grundstein gelegt. Sven Schindler, der Projektleiter des DRK Lübeck, ist zufrieden mit dem bisherigen Verlauf der Arbeiten: "Bis jetzt läuft alles planmäßig und wir sind guter Dinge, dass wir nach wie vor auch den Beginn der Aufstellung der Module am 12.12. vornehmen können" Wenn alles gut läuft soll die Anlage bis Anfang April 2023 fertiggestellt an die Hansestadt Lübeck übergeben werden. | NDR Schleswig-Holstein 08.12.2022 08:30 Uhr

Polizei sucht Zeugen nach zwei Autodiebstählen

Die Polizei sucht nach Autodiebstählen im Lauenburgischen Büchen nun Zeugen. Die Fahrzeuge, ein Minivan und ein Kleintransporter, wurden in der Nacht zum Nikolaustag gestohlen. Der Besitzer eines Wagens bemerkte den Diebstahl und alarmierte die Polizei. Diese entdeckte die beiden gestohlenen Wagen und nahm die Verfolgung auf, allerdings ohne Erfolg. Die Täter konnten die Beamten abschütteln, ließen die Wagen stehen und flüchteten zu Fuß. | NDR Schleswig-Holstein 08.12.2022 08:30 Uhr

