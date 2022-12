Kliniken in Schleswig-Holstein schränken Regelbetrieb ein Stand: 09.12.2022 14:26 Uhr Das Städtische Krankenhaus Kiel schränkt den Regelbetrieb ein. Grund ist die hohe Zahl an Patientinnen und Patienten mit Atemwegsinfekten, außerdem sind viele Mitarbeitende krank. Weitere Kliniken sind betroffen.

Im Städtischen Krankenhaus Kiel werden bis zum 12. Dezember nur noch Notfälle aufgenommen und dringend notwendige Behandlungen durchgeführt. "Wir schränken die Versorgung von elektiven Behandlungsfällen ein. Das sind Behandlungen, die ohne medizinische Konsequenz verschiebbar sind - zum Beispiel Gelenkoperationen oder Herzeingriffe, wenn sie nicht einen direkten Bedrohungscharakter haben", erklärt der Ärztliche Direktor des Städtischen Krankenhauses in Kiel, Dr. Sebastian Ullrich. "Das heißt, alle Notfälle werden behandelt und alle dringlichen Behandlungen wie Tumorerkrankungen, Operationen, Chemo-Therapien werden selbstverständlich weiter durchgeführt."

Besuch mit FFP2-Maske weiter möglich

Grund für die Einschränkungen ist laut einer Sprecherin ein hoher Krankenstand bei den Beschäftigten. Darüber hinaus müssten derzeit viele Patientinnen und Patienten wegen schwerer Atemwegserkrankungen stationär aufgenommen und zum Teil isoliert werden. Das bedeute für das Personal einen hohen Arbeitsaufwand. Nach Angaben der Sprecherin werden im Städtischen Krankenhaus derzeit 44 Menschen behandelt, die positiv auf Corona getestet wurden. Die meisten von ihnen seien aber wegen einer anderen Erkrankung in Behandlung.

Die Besuchsregelung bleibt laut der Sprecherin unverändert. Patientinnen und Patienten dürfen einmal am Tag für eine Stunde von einer Person besucht werden. Besucherinnen und Besucher müssen dafür einen aktuellen, negativen Corona-Test von einer offiziellen Teststelle vorweisen und im Krankenhaus durchgängig eine FFP2-Maske tragen.

Westküstenklinikum schränkt Betrieb ebenfalls ein

Auch die Westküstenkliniken in Brunsbüttel und Heide im Kreis Dithmarschen schränken die Aufnahme von Patientinnen und Patienten ein. Wie die Klinik mitteilt, werden aktuell ebenfalls nur Notfälle und Menschen mit einem dringenden Behandlungsbedarf - zum Beispiel mit Krebserkrankungen - aufgenommen. Die Welle an Atemwegserkrankungen führe sowohl zu hohen Personalausfällen als auch zu einer steigenden Zahl an Patientinnen und Patienten, heißt es in einer Mitteilung. Zurzeit werden in den Westküstenkliniken mehr als 50 positiv auf Corona getestete Patientinnen und Patienten stationär versorgt, die meisten sind aber nicht deshalb in Behandlung. Wegen Influenza mussten neun Personen stationär aufgenommen werden.

Geburten sind ohne Einschränkungen im Geburtszentrum Heide möglich. Besuche von Angehörigen sind unter den geltenden Regeln ebenfalls weiter gestattet. Der medizinische Geschäftsführer Martin Blümke bittet jedoch dringend darum, nur in Ausnahmefällen zu Besuch zu kommen und diese Besuche dann so kurz wie möglich zu halten.

Besuchsverbot in Paracelsus Klinik

Die Paracelsus Klinik in Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) hat dagegen wegen der Welle an Atemwegserkrankungen ein vorübergehendes Besuchsverberbot ausgesprochen. Dies soll nach Angaben der Klinik vorerst für zwei Wochen gelten.

Auch Sana Kliniken in Lübeck schränken punktuell Betrieb ein

Der Krankenstand der Mitarbeitenden der Sana Kliniken in Lübeck sei aktuell aufgrund des parallelen Erkrankungsgeschehens - Corona plus sonstige Erkältungskrankheiten - deutlich höher als üblich zu dieser Jahreszeit, sagt ein Sprecher. Die ebenfalls steigenden Patientenzahlen führen zu einer deutlichen Mehrbelastung in der Notaufnahme. Es ist daher nicht auszuschließen, dass es punktuell zu Einschränkungen bei geplanten Aufnahmen und Eingriffen kommen kann. In diesen Fällen werden die Patienten über die Sekretariate der Fachbereiche über die Verschiebung informiert. Die Versorgung von akuten und Notfallpatienten ist jedoch jederzeit gesichert. Eingriffe, deren Absage für Patienten lebensbedrohliche Folgen haben könnte, finden ebenso weiterhin statt.

