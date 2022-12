Björn Demmin zum neuen Landrat im Kreis Plön gewählt Stand: 08.12.2022 19:13 Uhr Björn Demmin (parteilos) ist neuer Landrat im Kreis Plön. Er setzte sich gegen drei weitere Kandidatinnen und Kandidaten durch. Die bisherige Landrätin Stephanie Ladwig (parteilos) war nicht mehr angetreten.

Der Plöner Kreistag hat am Donnerstagabend einen neuen Landrat gewählt. Durchsetzen konnte sich der Preetzer Bürgermeister Björn Demmin (parteilos). Er wurde im dritten Wahlgang mit 34 Stimmen gewählt. Nachdem zunächst vier Kandidatinnen und Kandidaten angetreten waren, entschied es sich schließlich zwischen Demmin und seinem Mitbewerber Stefan Leyk von der CDU. Der Plöner Kreispräsident Leyk erhielt im entscheidenden Wahlgang 17 Stimmen. Die weiteren Kandidaten waren der Kreistagsabgeordnete Christian Rahe (CDU) aus Rendswühren sowie Claudia Zempel (UWG) aus Heikendorf. Die bisherige Plöner Landrätin Stephanie Ladwig (parteilos) war nicht mehr angetreten.

Demmin übernimmt das Amt im Mai 2023

Demmin wird das Amt als Landrat im Mai nächsten Jahres antreten. Er freut sich auf seine neue Rolle: "Das Ergebnis ist sehr deutlich. Das freut mich tatsächlich und gibt mir auch Rückenwind", sagte er am Donnerstag nach seiner Wahl. Als größte Herausforderungen des Kreises in seiner Amtszeit nannte er den Umgang mit den zahlreichen Geflüchteten aus der Ukraine, die steigenden Energiekosten und die angespannte Haushaltssituation, Fachkräftemangel sowie die Geburtsstation der Klinik in Preetz.

Weil Demmin mit seinem Amtsantritt als Landrat sein Amt als Bürgermeister in Preetz niederlegt, muss die Stadt einen neues Verwaltungsoberhaupt wählen.

