Stand: 08.12.2022 09:47 Uhr

Warntag: Übung für Überschwemmungen, Großbränden oder Chemieunfällen

Um 11 Uhr soll es zum bundesweiten Warntag laut werden. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) löst dann in ganz Deutschland einen Probealarm der höchsten Warnstufe 1 aus. Zum Probealarm sollen alle Sirenen in Nordfriesland, Dithmarschen und Steinburg aufheulen. Der Warntag ist eine Übung, um die Menschen im Ernstfall zum Beispiel bei Überschwemmungen, Großbränden oder Chemieunfällen vor den Gefahren zu warnen. Erstmals wird die Probewarnung auch über Cell Broadcast aufs Handy verschickt. Nach 45 Minuten soll Entwarnung gegeben werden. | NDR Schleswig-Holstein 08.12.2022 08:30 Uhr

Brunsbüttel: Pipeline für mobiles LNG-Terminal wird fertiggestellt

In Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) wird heute die Pipeline für das geplante schwimmende LNG-Terminal für die Versorgung mit Flüssigerdgas in Schleswig-Holstein fertiggestellt. Das ist der entscheidende Schritt, damit der erste Flüssiggastanker anlanden kann. Der liegt zurzeit noch in einer Werft in Frankreich - zum Jahreswechsel könnte er zum ersten Mal in Brunsbüttel festmachen. | NDR Schleswig-Holstein 08.12.2022 08:30 Uhr

Schwerer Arbeitsunfall in Beidenfleth

Bei einem schweren Betriebsunfall ist in Beidenfleth (Kreis Steinburg) ein Bauarbeiter lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der 33 Jahre alte Mann bei Arbeiten mit einem Hubsteiger im Dachbereich eines Rohbaus kopfüber in ein Loch gefallen. Offenbar war der Steiger unter ihm zusammengebrochen. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Hamburger Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Unfall kommen konnte wird jetzt von der Kriminalpolizei untersucht. | NDR Schleswig-Holstein 08.12.2022 08:30 Uhr

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

