Holtenauer Hochbrücke voll gesperrt

Ein Schiff hat am Morgen laut Polizeiangaben beim Durchfahren des Nord-Ostsee-Kanals die Holtenauer Hochbrücke beschädigt. Um 04.37 Uhr soll der Frachter mit einem Kranausleger, den er transportierte, beide Hochbrücken getroffen und beschädigt haben. Der Frachter war unter finnischer Flagge auf dem Nord-Ostsee-Kanal in Richtung Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) unterwegs. Im Laufe des Tages solle die Statik der Brücke geprüft werden. Autofahrer sollen laut Polizei über die B76 über Altenholz ausweichen. Wann die Brücke wieder freigegeben werden kann, ist unklar. | NDR Schleswig-Holstein 30.11.2022 06:00 Uhr

Letzter Tag der Geburtsstation Paracelsus Klinik

Die Paracelsus-Klinik Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) stellt nach Angaben einer Sprecherin den Betrieb der Geburtsstation ein. Bis Mittwoch können nur noch Frauen entbinden, deren Stichtag vor dem 15. November war. In der Klinik gab es nach eigenen Angaben in den letzten Jahren jeweils etwa 800 Geburten. Werdende Mütter müssen künftig nach Neumünster, Pinneberg, Segeberg oder Hamburg ausweichen. | NDR Schleswig-Holstein 30.11.2022 19:30 Uhr

Corona-Inzidenz in SH steigt leicht auf 214,6

Am Dienstag (29.11.) sind in Schleswig-Holstein 1.800 neue Corona-Infektionen erfasst worden. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Menschen binnen sieben Tagen liegt nach Angaben der Landesmeldestelle bei 214,6 (Vortag: 192,2). | NDR Schleswig-Holstein 30.11.2022 08:00 Uhr

Flensburgs Handballer verlieren European-League-Spiel in Ystad 26:30

Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben die erste Vorrunden-Niederlage in der European League kassiert. Am vierten Spieltag unterlagen die Norddeutschen am Dienstag 26:30 (14:17) beim schwedischen Vertreter Ystads IF. Bei der Rückkehr in seine Heimatstadt war SG-Regisseur Jim Gottfridsson mit vier Toren bester Flensburger Werfer. Auch Johan Hansen und Emil Jakobsen waren je viermal erfolgreich. Für die Gastgeber erzielte Jonathan Svensson acht Treffer. | NDR Schleswig-Holstein 30.11.2022 08:00 Uhr

Durchwachsene Buchungslage zu Weihnachten und Silvester

Wenige Wochen vor Start der Winterferien haben Urlaubswillige noch freie Auswahl: Einige Urlaubsorte in Schleswig-Holstein wie Büsum (Kreis Dithmarschen) oder Hohwachter Bucht (Kreis Plön) sind zwar schon gut gebucht, andere wie Scharbeutz oder Sierksdorf (beide Kreis Ostholstein) melden aber eine verhältnismäßig schleppende Nachfrage. Ein Grund sieht die Tourismusagentur Lübecker Bucht in der Inflation: Weil alles immer teurer wird, verzichteten die Menschen womöglich vermehrt auf den Winterurlaub. | NDR Schleswig-Holstein 30.11.2022 06:00 Uhr

Neue Muttergesellschaft für FSG und Nobiskrug

Die Flensburger Schiffbaugesellschaft und die Rendsburger Nobiskrug-Werft arbeiten künftig unter dem Dach einer neuen Muttergesellschaft. Das hat ein Sprecher der Tennor Gruppe von Finanzinvestor Windhorst mitgeteilt - beide Werften gehören zu Tennor. | NDR Schleswig-Holstein 29.11.2022 20:00 Uhr

Gas aus Katar für LNG-Terminal Brunsbüttel

Am neuen LNG-Terminal in Brunsbüttel im Kreis Dithmarschen sollen ab 2026 jährlich bis zu zwei Millionen Tonnen Flüssigerdgas aus Katar ankommen. Das Abkommen mit dem Golfstaat hat eine Laufzeit von mindestens 15 Jahren. Schleswig-Holsteins Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) reagiert verhalten auf den Deal: "Es gibt überhaupt kein unbedenkliches Gas. Gas ist immer ein Problem fürs Klima und häufig kommt es auch aus problematischen Quellen.15 Jahre sind eine lange Zeit. Aber ich bin auch froh, dass es nicht noch länger ist, das will ich ganz klar sagen." LNG sei eine Brückentechnologie, von der er schnell wieder loskommen wolle. Das schwimmende LNG-Terminal in Brunsbüttel soll bereits zum Jahreswechsel in Betrieb gehen. | NDR Schleswig-Holstein 30.11.2022 08:00 Uhr

Erkältungswelle trifft vor allem Kinder und Jugendliche

Momentan zieht eine massive Erkältungswelle durch Schleswig-Holstein. Besonders betroffen sind Kinder und Jugendliche. Nach Angaben des Landesverbandes der Kinder- und Jugendärzte müssen die Praxen bereits weniger wichtige Beratungs- und Vorsorgetermine absagen, um alle jungen Erkrankten behandeln zu können. Normalerweise treten Grippe und Atemwegserkrankungen zum Jahresende in Wellen auf, in diesem Jahr jedoch gleichzeitig. Dies liegt laut Verbandssprecher Ralf van Heek vor allem auch daran, weil viele Kinder und Jugendliche in den vergangenen zwei Jahren nicht krank wurden und so nicht immunisieren konnten. Nun sind deutlich mehr junge Menschen gleichzeitig krank als früher - und die Krankheitsverläufe schwerer. | NDR Schleswig-Holstein 29.11.2022 17:00 Uhr

Sperrungen auf der B76 in Kiel

Auf der Bundesstraße 76 in Kiel gibt es von Dienstag an für etwa zwei Wochen Verkehrsbehinderungen. Zwischen Saarbrückenstraße und Wiker Knoten wird der Asphalt geprüft, teilte der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr mit. Dafür werden bis zum 15. Dezember immer wieder einzelne Fahrbahnabschnitte und Zufahrten gesperrt. Die Arbeiten finden jeweils zwischen 9 und 15 Uhr statt, außer freitags. Die Sprecherin der Stadt Kiel Kerstin Graupner rechnet deshalb nicht mit extrem langen Staus. Auf der B76 im Kieler Stadtgebiet fahren täglich rund 80.000 Autos. | NDR Schleswig-Holstein 29.11.2022 08:30 Uhr

Wetter: Wolkenreich mit wenig Regen bis 6 Grad

Am Mittwoch bleibt es im Verlauf des Tages wolkenreich. Regen oder schwache Schauer vermischt mit nassen Flocken sind jedoch nur vereinzelt zu erwarten. Die Höchstwerte liegen zwischen 4 bis 6 Grad. | NDR Schleswig-Holstein 30.11.2022 06:00 Uhr

