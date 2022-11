Stand: 30.11.2022 09:25 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Nach Kollision mit Schiff: Holtenauer Hochbrücke gesperrt

Ein Schiff mit einem Kran hat am Morgen nach Polizeiangaben beim Durchfahren des Nord-Ostsee-Kanals die Holtenauer Hochbrücke beschädigt. Im Laufe des Tages solle die Statik der Brücke geprüft werden. Autofahrer sollen laut Polizei über die B76 über Altenholz ausweichen. Für betroffene Buslinien richtet die Kieler Verkehrsgesellschaft (KVG) Ersatzverkehr ein. Die Pressesprecherin der KVG, Andrea Kobarg sagte: "Es wird jetzt ein Notverkehr versucht zu organisieren, aber das ist noch alles sehr frisch." Wann die Brücke wieder freigegeben werden kann, ist unklar. | NDR Schleswig-Holstein 30.11.2022 08:30 Uhr

Rendsburger Werft bekommt neue Muttergesellschaft

Die Rendsburger Nobiskrug-Werft und die Flensburger Schiffbaugesellschaft arbeiten künftig unter dem Dach einer neuen Muttergesellschaft. Dies teilte ein Sprecher der Tennor Gruppe von Finanzinvestor Lars Windhorst mit, zu der beide Werften gehören. Dadurch soll die Finanzierung von Bürgschaften beim Schiffbau ermöglicht und damit die Wettbewerbsfähigkeit verbessert werden. | NDR Schleswig-Holstein 30.11.2022 08:30 Uhr

Hochwasser-Frühwarnsystem von Kieler Forschern entwickelt

Kieler Forscher entwickeln ein selbstlernendes Hochwasser-Frühwarnsystem. Die Künstliche Intelligenz soll Pegelstände in Seen- und Flusseinzugsgebieten in Schleswig-Holstein vorhersagen und so vor Hochwasser warnen. Das Land fördert die Entwicklung mit rund 255.000 Euro bis zum Frühjahr 2025. Am Mittwoch soll der Förderbescheid übergeben werden. | NDR Schleswig-Holstein 30.11.2022 08:30 Uhr

