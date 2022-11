Stand: 30.11.2022 10:12 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Letzter Tag der Geburtsstation Paracelsus-Klinik

Die Paracelsus-Klinik Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) stellt nach Angaben einer Sprecherin den Betrieb der Geburtsstation ein. Bis Mittwoch können nur noch Frauen entbinden, deren Stichtag vor dem 15. November war. In der Klinik gab es nach eigenen Angaben in den letzten Jahren jeweils etwa 800 Geburten. Werdende Mütter müssen künftig nach Neumünster, Pinneberg, Segeberg oder Hamburg ausweichen. Für Mittwochmittag ist eine Betriebsversammlung geplant. Die Hebammen, die bisher auf der Geburtsstation gearbeitet haben, gehen nach eigenen Angaben davon aus, dass ihnen bei der Versammlung mitgeteilt wird, dass sie ab Donnerstag entlassen sind. | NDR Schleswig-Holstein 30.11.2022 08:30 Uhr

Norderstedt bereitet sich auf weitere Flüchtlinge vor

Die Stadt Norderstedt bereitet sich für den Winter auf mehr Flüchtlinge aus der Ukraine vor. Nach eigenen Angaben richtet sie deshalb in den kommenden Wochen Mensa und Aula im Schulzentrum Süd im Stadtteil Glashütte entsprechend her. Bis zu 80 Menschen könnten künftig dann dort wohnen, erklärte ein Stadtsprecher. Im Moment kommen etwa 20 bis 30 Geflüchtete pro Monat in Norderstedt an. Da aber in der Ukraine viele Menschen weder Elektrizität noch Wasser oder Heizung hätten, müsse man sich auf mehr einstellen, so der Stadtsprecher weiter. Der Schulbetrieb am Schulzentrum Süd wird laut Stadt davon kaum beeinflusst werden. | NDR Schleswig-Holstein 30.11.2022 08:30 Uhr

Neues Naturschutzgebiet im Kreis Pinneberg

Das Himmelsmoor im Kreis Pinneberg ist neues Naturschutzgebiet. Schleswig-Holsteins Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) und Landwirtschaftsminister Werner Schwarz (CDU) haben am Dienstag die entsprechende Verordnung unterzeichnet. Nach Jahrzehnten des Torfabbaus gebe man das Himmelmoor wieder der Natur zurück, erklärte Goldschmidt. Moorschutz sei außerdem eine der effizientesten Stellschrauben für Arten- und vor allem auch Klimaschutz, so der Minister weiter. Die vorhandenen Wander- und Reitwege bleiben laut Ministerium erhalten. Wer mit einem Hund unterwegs ist, muss ihn künftig, wie in allen Naturschutzgebieten in Schleswig-Holstein, an die Leine nehmen. | NDR Schleswig-Holstein 30.11.2022 08:30 Uhr

