Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Überfall auf Bäckerei in Heiligenhafen

Laut Polizei stand vor knapp einer Woche plötzlich ein Mann mit einer Waffe in einer Bäckerei in Heiligenhafen (Kreis Ostholstein). Gegen 8.15 Uhr betrat der Unbekannte die Bäckerei in der Hafenstraße und bedrohte die Angestellten. Diese weigerten sich, die Einnahmen heraus zu geben. Ein weiterer Kunde betrat in diesem Moment die Filiale, der Täter floh daraufhin - ohne Beute. Der Mann wird auf Ende 20, Anfang 30 geschätzt, ist schlank, trug zur Tatzeit eine Flecktarnhose, einen schwarz-roten Kapuzenpullover mit weißer Aufschrift sowie einen schwarzen Schal. Zeugen sollen sich bei der Polizei melden. | NDR Schleswig-Holstein 30.11.2022 08:30 Uhr

Stadt Lübeck kauft leeres Karstadt-Gebäude

Die Hansestadt Lübeck hat das leerstehende Karstadt-Gebäude am Schrangen gekauft. Die Kaufvertrag wurde unterzeichnet. Der Preis des Gebäudes: knapp 13 Millionen Euro. Bis 2020 hatte Karstadt in den Räumen zunächst Heimtextilien, später Sportartikel verkauft - jetzt sollen dort laut Stadt unter anderem Schulräume für die Innenstadt-Gymnasien, aber auch Geschäfte und Start-up-Büros entstehen. | NDR Schleswig-Holstein 30.11.2022 08:30 Uhr

Energiekrise bremst Tourismusnachfrage in der Region

In wenigen Wochen beginnen die Winterferien. Urlaubswillge haben derzeit noch die Wahl: Einige Urlaubsorte in der Region sind zwar schon gut gebucht, andere melden für Weihnachten und Silvester aber eine eher schleppende Nachfrage. Doris Wilmer-Huperz von der Tourismusagentur Lübecker Bucht sagte zu den Gründen: "Die Vorsicht mag daran liegen, dass vor dem Hintergrund der gestiegenen Energiekosten die Leute etwas zurückhaltender sind." Viele Unterkünfte haben unter diesem Gesichtspunkt bereits die Mindestaufenthaltszeiten reduziert. | NDR Schleswig-Holstein 30.11.2022 08:30 Uhr

