Stand: 24.11.2022 06:38 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Eiderbrücke bei Rendsburg wird offiziell eröffnet

Die neue Eiderbrücke bei Rendsburg im Verlauf der Bundesstraße 77 ist fertig. Laut Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr wird Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) das Bauwerk nördlich des Kanaltunnels am Mittag offiziell eröffnen. Drei Jahre wurde an der 22 Millionen Euro teuren Brücke gearbeitet. Täglich fahren etwa 15.000 Fahrzeuge über die Bundesstraße. | NDR Schleswig-Holstein 24.11.2022 08:00 Uhr

Batteriefabrik bei Heide ist Thema im Landtag

Der Landtag beschäftigt sich heute unter anderem mit der geplanten Batteriefabrik bei Heide. CDU und Grüne haben einen gemeinsamen Antrag gestellt: Northvolt müsse erneuerbare Energien für die Produktion zu einem international wettbewerbsfähigen Preis beziehen können, heißt es darin. Das Unternehmen hat nach wie vor keine endgültige Investitionsentscheidung getroffen. | NDR Schleswig-Holstein 24.11.2022 08:00 Uhr

Lauterbach kritisiert SH für Corona-Politik

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat das Ende der Isolationspflicht unter anderem in Schleswig-Holstein kritisiert. Für Lockerungen im Winter habe er kein Verständnis. Auch teilt er nicht die Meinung, dass die Maskenpflicht im Nahverkehr abgeschafft werden soll. im Bayrischen Rundfunk verwies Lauterbach auf die aktuell kursierende Variante BQ.1.1. Zugleich beklagte der SPD-Politiker einen "Überbietungswettbewerb" der Bundesländer bei der Lockerung von Schutzmaßnahmen. | NDR Schleswig-Holstein 24.11.2022 07:00 Uhr

Corona-Inzidenz im SH bei 175,9

Am Mittwoch wurden in Schleswig-Holstein 896 neue Corona-Infektionen erfasst. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Menschen binnen sieben Tagen liegt nach Angaben der Landesmeldestelle bei 175,9 (Vortag: 183,2). In den Krankenhäusern werden zurzeit 368 Menschen behandelt, die positiv auf Corona getestet wurden. | NDR Schleswig-Holstein 24.11.2022 08:00 Uhr

Politiker und Überlebende gedenken der Brandanschläge von Mölln

In Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg) haben Politiker, Vertreter von Religionsgemeinschaften, Hinterbliebene und Bürger an den 30. Jahrestag der Brandanschläge auf zwei von türkischen Familien bewohnte Häuser gedacht. Dabei starben eine 51 Jahre alte Frau sowie ihre zehn und vierzehn Jahre alten Enkelinnen. Nach einem Gottesdienst zogen die Teilnehmer am Mittwoch zu den beiden Anschlagsorten und legten Kränze nieder. Einer der Überlebenden äußerte Kritik an der Art und Weise, wie seit Jahrzehnten der Anschläge gedacht wird. Opfer würden in die Veranstaltungen häufig nicht einbezogen, bemängelte der Überlebende Ibrahim Arslan. | NDR Schleswig-Holstein 24.11.2022 06:00 Uhr

Gedenkveranstaltung auch in der Landeshauptstadt

Auch in Kiel haben Bürger am Abend der Brandanschläge von Mölln gedacht. Zu der Veranstaltung mit Demonstration hatte ein Bündnis aus rund 30 Organisationen aufgerufen. Laut Polizei waren etwa 130 Menschen vor Ort. | NDR Schleswig-Holstein 24.11.2022 06:00 Uhr

Niedrige Benzin- und Dieselpreise

Benzin und Diesel sind in Schleswig-Holstein zurzeit vergleichsweise günstig. Nach Angaben von Experten hängt das vor allem mit dem etwas gesunkenen Rohölpreis zusammen - und einem im Vergleich zum Euro schwachen Dollar. Weil ab Dezember weitere Sanktionen gegen Russland greifen, werden die Preise an den Zapfsäulen auf Sicht aber wohl wieder steigen, hieß es weiter. | NDR Schleswig-Holstein 24.11.2022 06:30 Uhr

Wetter: Viele Wolken in SH

Die Schleswig-Holsteiner erwartet heute ein bedeckter Tag. Die Sonne wird sich kaum zeigen. Es bleibt aber zumeist trocken. Die Temperaturen steigen im Laufe des Tages auf neun Grad in Glücksburg (Kreis Schleswig-Flensburg) und auf acht Grad in Neumünster und Uetersen (Kreis Pinneberg).

Mehr Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 7 Min Nachrichten 08:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 7 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 24.11.2022 | 06:00 Uhr