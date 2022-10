Stand: 26.10.2022 07:44 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

100 Tage Schwarz-Grün in SH: Landesregierung zieht Bilanz

Seit rund 100 Tagen ist die Landesregierung in Schleswig-Holstein im Amt. Bei einer Pressekonferenz am Dienstag hat Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) das bisherige Werk der schwarz-grünen Koalition bilanziert. In einer von "multiplen Krisen" geprägten Zeit habe es die Regierung besonders schwer gehabt - und dennoch alle bisherigen Ziele umsetzen können, so der Ministerpräsident. Außerdem lobte Günther das vertrauensvolle Verhältnis zwischen CDU und Grünen. Oppositionsführer Thomas Losse-Müller von der SPD meint dagegen, die Regierung sei nur halbherzig dabei. SSW-Fraktionschef Lars Harms sagte, die Regierung verheddere sich im Klein-Klein. Er vermisst in der Klimapolitik und bei der Entlastung der Bürger den großen Wurf. FDP-Fraktionschef Christopher Vogt wünscht sich mehr Entlastungen für Unternehmen und den Mittelstand. | NDR Schleswig-Holstein 26.10.2022 08:00 Uhr

Gaspreise im Sturzflug - was sind die Gründe?

Die Speicher für Gas sind voll. Und als Folge fallen die Gaspreise für den Großhandel auf den niedrigsten Stand seit vier Monaten. Für Entspannung sorgt auch der bisher milde Herbst und das sparsame Verhalten der Verbraucher. Mit den Großhandelspreisen sind auch die Gasverträge für Neukunden in Schleswig-Holstein wieder etwas günstiger geworden. Sie setzen bei einem Arbeitspreis von gut 20 Cent pro Kilowattstunde an - das ist aber immer noch etwa dreimal so viel wie vor der Energiekrise, stellt die Verbraucherzentrale in SH fest. Die Grundversorgungstarife der örtlichen Anbieter seien häufig die günstigste Option, wenngleich sie keine Preisgarantie bieten. Spätestens vom März an soll dann nach den Plänen der Bundesregierung die Gaspreisbremse greifen, die den Grundverbrauch laut Vorschlag der Kommission auf 12 Cent für die Verbraucher begrenzt. Wer sich sparsam verhält, müsste sich dann gut ein Jahr lang keine Gedanken mehr um seinen Vertrag machen.| NDR Schleswig-Holstein 26.10.2022 06:30 Uhr

Hunde sorgen für vorübergehende Sperrung der A1

Die A1 musste am Dienstagabend in Höhe Lensahn (Kreis Ostholstein) kurzzeitig voll gesperrt werden. Grund dafür waren laut Polizei zwei Hunde, die auf der Autobahn herumliefen. Drei Streifenwagen rückten aus, um die Tiere wieder einzufangen. Gemeinsam mit dem Halter der Tiere gelang es den Beamten, die Hunde unversehrt von der Autobahn zu holen. Nach einer guten halben Stunde konnte die A1 wieder freigegeben werden. | NDR Schleswig-Holstein 26.10.2022 06:00 Uhr

Grippe und Corona: Infektiologe warnt vor doppelter Infektionswelle im Winter

In diesem Winter könnte es in Schleswig-Holstein zu einer doppelten Infektionswelle kommen. Experten rechnen damit, dass neben Corona erstmals seit der Pandemie auch wieder Grippe-Viren voll durchschlagen, weil Schutzmaßnahmen wie Maskenpflicht und Kontaktbeschränkungen gelockert oder ganz gestrichen worden. Die Krankenhäuser melden erste Influenza-Fälle; im Einzelfall auch auf der Intensivstation, berichtet der Lübecker Infektiologe Jan Rupp. Er geht davon aus, dass es in diesem Winter viele Ansteckungen mit Grippe geben wird und empfiehlt vor allem Risikopatientinnen und Risikopatienten, sich gegen die Grippe impfen zu lassen. Einige Ärzte im Land berichten, dass es in den Praxen schon jetzt einen großen Andrang bei Impfsprechstunden gebe. Das Land will den Grippeschutz laut Gesundheitsministerium auch bald in den Corona-Impfstellen anbieten. | NDR Schleswig-Holstein 26.10.2022 06:30 Uhr

Großeinsatz nach Fettexplosion in Neumünster

Heißes Öl auf dem Herd hat am Abend für einen Großeinsatz in Neumünster gesorgt. Laut Feuerwehr hatte eine Frau versucht, zu heiß gewordenes Öl mit kaltem Wasser zu löschen. Daraufhin kam es zu einer Fettexplosion - das Öl kippte zudem um und verbrannte die Frau schwer. Durch die starke Rauchentwicklung in der Küche wurden auch die beiden Kinder in der Wohnung verletzt. Die Feuerwehr räumte das Mehrfamilienhaus. Die Wohnung, in der der Brand entstanden war, ist laut Feuerwehr vorübergehend nicht bewohnbar. | NDR Schleswig-Holstein 26.10.2022 06:00 Uhr

SG Flensburg-Handewitt startet mit Arbeitssieg in die European League

Der Handball-Bundesligist besiegte Benidorm aus Spanien zuhause mit 35:30. Die Gäste lagen nach schwacher Phase der Flensburger zunächst zur Pause vorne. Die SG konnte die Partie dann aber in der zweiten Hälfte vor nur 1.330 Zuschauern drehen. | NDR Schleswig-Holstein 26.10.2022 06:00 Uhr

Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt leicht auf 467,6

Insgesamt wurden in Schleswig-Holstein 3.311 neue Corona-Infektionen erfasst. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Menschen binnen sieben Tagen liegt nach Angaben der Landesmeldestelle bei 467,6 (Stand 25.10.) Die Hospitalisierungsrate, die bei der Einschätzung der Corona-Lage für das Gesundheitssystem eine wichtige Rolle spielt, liegt den aktuellen Daten zufolge bei einem Wert von 11,77 (Montag: 12,87). | NDR Schleswig-Holstein 25.10.2022 19:30 Uhr

Wetter: Zunächst neblig, später freundlicher

Heute am Morgen und Vormittag kann es gebietsweise neblig sein, teilweise auch aufgelockert bewölkt und freundlich. Anschließend scheint die Sonne bei vereinzelten Wolken, regional ist es heiter. Im Laufe des Nachmittags breiten sich Wolkenfelder aus, später ist vor allem im Westen etwas Regen möglich. Die Höchstwerte liegen bei 15 Grad auf Föhr (Nordfriesland) bis 17 Grad in Glinde (Kreis Stormarn). Der Wind weht schwach, an der See mäßig aus Südost bis Südwest.

