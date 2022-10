Boeing eröffnet Verteilzentrum in Henstedt-Ulzburg Stand: 26.10.2022 17:36 Uhr Von dem neuen Distributionszentrum im Kreis Segeberg aus will der US-Konzern künftig mehr als 6.000 internationale Kunden mit seinen Produkten beliefern. Im Gegenzug wird das alte Verteilzentrum in Kaltenkirchen geschlossen.

In Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) hat der Flugzeughersteller Boeing am Mittwochvormittag sein neues Verteilzentrum eröffnet. Bis zu 300 Menschen sollen an dem neuen Standort beschäftigt werden. Das neue Verteilzentrum auf einer Fläche von fast fünf Fußballfeldern ist laut Boeing das weltweit größte und modernste seiner Art. Von dort aus sollen Airlines, Wartungsunternehmen und Flugzeughersteller mit Chemikalien und Spezialmaterialien versorgt werden. Das Gebäude verfügt über eine Wärmepumpe und soll im nächsten Jahr eine Photovoltaikanlage und Ladestationen für E-Autos erhalten.

Unterstützung von der Stadt

Boeing-Präsident Michael Haidinger sprach bei der Eröffnung von einem "starken Signal". Trotz der herausfordernden Zeit wolle man das Wachstum der Luft- und Raumfahrtindustrie in der Region sichern. Henstedt-Ulzburgs Bürgermeisterin Ulrike Schmidt (parteilos) freut sich über die Ansiedlung und sicherte dem Flugzeugbauer bei der geplanten weiteren Expansion Unterstützung zu: "Somit kann Boeing wichtige Fachkräfte halten und diese können weiter für Boeing arbeiten." So solle etwa die Busanbindung des Gewerbegebiets Nord ab Ende des Jahres deutlich verbessern werden - damit die Beschäftigten den Standort auch ohne Auto gut erreichen können.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Schleswig-Holstein Magazin | 26.10.2022 | 19:30 Uhr