Illegaler Müllberg: Prozessauftakt in Norderstedt

Wegen des illegalen Müllbergs in Norderstedt (Kreis Segeberg) startet am Mittwoch der Prozess vor dem Amtsgericht. Laut Staatsanwaltschaft sollen der ehemalige Geschäftsführer einer Transport- und Entsorgungsfirma und seine Tochter auf dem Gelände Gefahrenstoffe wie Asbest, Mineralwolle, Dachpappe und Weiteres ohne Genehmigung gelagert haben. Anschließend hatten sie das Gelände sich selbst überlassen und waren verschwunden. Die Stadt Norderstedt hat das Grundstück vor wenigen Wochen ersteigert und will es räumen. Die Arbeiten sind ausgeschrieben. Das Land stellt dafür rund vier Millionen Euro bereit.

Busfahrer demonstrieren vor Kreishäusern

Busfahrer wollen im Laufe des Tages in Bad Segeberg und Elmshorn (Kreis Pinneberg) demonstrieren. Die Streikenden wollen unter anderem eine Resolution erreichen. Darin fordern sie, dass der Kreis während eines Streiks seine Zahlungen an die Verkehrsunternehmen einstellt und so den Streik unterstützt. Vom Warnstreik ist seit Montag auch der Schülertransport betroffen. Die Busfahrer streiken noch bis Freitag. Kommende Woche Dienstag soll wieder verhandelt werden.

Boeing öffnet in Henstedt-Ulzburg

In Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) eröffnet am Mittwochvormittag das neue Distributionszentrum von Boeing. Nach Unternehmensangaben ist es der wichtigste europäische Verteilpunkt für Chemie- und Spezialmaterialien des Luft- und Raumfahrttechnikherstellers. Dort sollen bis zu 300 Menschen arbeiten. Von Henstedt-Ulzburg aus sollen internationale Kunden mit Produkten des Unternehmens beliefert werden.

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region.

