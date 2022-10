Stand: 26.10.2022 10:21 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Hunde sorgen für vorübergehende Sperrung der A1

Die A1 musste am Dienstagabend in Höhe Lensahn (Kreis Ostholstein) kurzzeitig voll gesperrt werden. Grund dafür waren laut Polizei zwei Hunde, die auf der Autobahn herumliefen. Drei Streifenwagen rückten aus, um die Tiere wieder einzufangen. Gemeinsam mit dem Halter der Tiere gelang es den Beamten, die Hunde unversehrt von der Autobahn zu holen. Nach einer guten halben Stunde konnte die A1 wieder freigegeben werden. | NDR Schleswig-Holstein 26.10.2022 08:30 Uhr

Erneuerung des Sportbades St. Lorenz in Lübeck beschlossen

Für die Erneuerung des Sportbades St. Lorenz in Lübeck gibt es insgesamt 27 Millionen Euro. Das haben die Lübecker Politiker in einer Sondersitzung beschlossen. Der Baustart für die Sanierung des Bades ist für Anfang 2023 geplant. Das Bad soll ein Jahr lang geschlossen und erneuert werden. Allerdings sind die Kosten massiv gestiegen, das bewilligte Geld wird nicht reichen. Dies haben Fachleute nach der detaillierten Planung festgestellt. | NDR Schleswig-Holstein 26.10.2022 08:30 Uhr

Bundesverdienstkreuz für einen Lübecker

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) überreichte am Dienstag in Kiel das Bundesverdienstkreuz an zwei Schleswig-Holsteiner. Dies teilte die Staatskanzlei mit. Die Ehrung erhielten Willfried Janßen aus dem Kreis Schleswig-Flensburg und Wilhelm Orth aus Lübeck. Die beiden Professoren hätten es sich im internationalen Hochschulwesen beziehungsweise im Natur- und Artenschutz mehr als verdient gemacht, so Günther. Orth war Rektor der Fachhochschule Lübeck und setzte sich unter anderem für die "Chinesisch-Deutsche Hochschule für Angewandte Wissenschaften" in Shanghai ein. Sein Ziel war es, eine praxisorientierte Ausbildung in das chinesische Hochschulsystem zu integrieren. | NDR Schleswig-Holstein 26.10.2022 08:30 Uhr

Vorderreihe in Travemünde wieder geöffnet

Von kommendem Dienstag an wird die Vorderreihe in Lübeck-Travemünde wieder für Privatfahrzeuge geöffnet, dann gibt es dort auch wieder Parkmöglichkeiten. Die sogenannte Winterbeschilderung der Vorderreihe bleibt bis zum 5. April 2023 bestehen, danach tritt wieder die saisonale Fußgängerzone in Kraft. | NDR Schleswig-Holstein 26.10.2022 08:30 Uhr

