Infoabend in Brokdorf

Da es in Deutschland kein Endlager für radioaktiven Abfall gibt, behilft sich seit 2007 Brokdorf (Kreis Steinburg) als Kernkraft-Standort mit einem Zwischenlager. Doch was bedeutet die verlängerte Zwischenlagerung hochradioaktiver Abfälle für die Menschen vor Ort? Die Gesellschaft für Zwischenlagerung (BGZ) will darüber am Donnerstagabend informieren. Die BGZ möchte mit der Öffentlichkeit ins Gespräch kommen und unter anderem über aktuelle Projekte am Standort informieren. Auch Bürgermeisterin Elke Göttsche (CDU) lädt zu diesem Info-Abend ein. Er findet ab 19 Uhr im Hotel Sell in Brokdorf statt. | NDR Schleswig-Holstein 26.10.2022 08:30 Uhr

Vestas-Mitarbeiter stimmen über Streik ab

Beim Windanlagenbauer Vestas ist die Urabstimmung für einen unbefristeten Streik gestartet. Allein in Husum (Kreis Nordfriesland) sind 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betroffen. Martin Bitter von der Gewerkschaft IG-Metall sagte: "Das ist eine Online-Abstimmung. Das hat den Hintergrund, dass die Kolleginnen und Kollegen auch einen Schwerpunkt im Husumer Bereich haben, aber insbesondere diejenigen, die Service und Wartung machen, bundesweit unterwegs sind. Das ist für uns auch logistisch eine Herausforderung. Deswegen wird diese Urabstimmung über drei Tage erfolgen, Donnerstag haben wir ein Ergebnis." | NDR Schleswig-Holstein 26.10.2022 08:30 Uhr

