Schwerer Unfall in Neumünster-Einfeld

In Neumünster-Einfeld hat es einen schweren Unfall gegeben. Dabei starb ein Mann, ein weiterer wurde schwer verletzt. Laut Polizei hatte sich im Roschdohler Weg in der Nacht ein Auto überschlagen. Anschließend prallte der Wagen gegen einen Baum - die Polizei vermutet überhöhte Geschwindigkeit. Wer gefahren ist, ist nach Angaben eines Polizeisprechers noch unklar. Zunächst hieß es, eine Person sei flüchtig - gefunden wurde aber niemand. | NDR Schleswig-Holstein 25.10.2022 08:00 Uhr

Steigende Hospitalisierungsinzidenz offenbar kein Grund zur Sorge

Aktuell werden in den Krankenhäusern in Schleswig-Holstein wieder mehr Patienten mit Corona-Infektion aufgenommen. Mitte September waren es wöchentlich noch rund vier von 100.00 Einwohnern, aktuell sind es rund 13 von 100.000. Gesundheitsministerium und Gesundheitsämter sehen trotzdem noch keinen Grund zur Sorge. Professor Stephan Ott, Chef des Kreisgesundheitsamts Rendsburg-Eckernförde, erklärt die gestiegenen Infektionszahlen aus den Krankenhäusern auch damit, dass für sie seit Mitte September eine veränderte Meldepflicht gelte. Wenn zuvor jemand mit einer anderen Diagnose eingeliefert und vor Ort zusätzlich eine Corona-Infektion festgestellt wurde, wurde diese oft nicht gemeldet. Jetzt sind die Krankenhäuser auch in einem solchen Fall dazu verpflichtet. | NDR Schleswig-Holstein 25.10.2022 08:00 Uhr

Landesregierung bilanziert 100-Tage-Programm

Vor etwa einem Vierteljahr hatte die schwarz-grüne Koalition ihr 100-Tage-Arbeitsprogramm vorgestellt. Am Nachmittag wollen Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und seine Stellvertreterin Monika Heinold (CDU) erste Ergebnisse der Öffentlichkeit vorstellen. | NDR Schleswig-Holstein 25.10.2022 06:30 Uhr

Balkonkraftwerke boomen in SH

Wegen steigender Energiepreise suchen viele Schleswig-Holsteiner und Schleswig-Holsteinerinnen nach Alternativen, um Strom günstiger zu bekommen. Zum Beispiel mit kleinen Solar-Anlagen - so genannten Balkon-Kraftwerken. Laut Schleswig-Holstein Netz AG sind landesweit etwa 1.400 solcher Mini-Photovoltaik-Anlagen offiziell angemeldet. 850 kamen allein in diesem Jahr dazu, viele davon vor allem in den vergangenen Wochen. | NDR Schleswig-Holstein 25.10.2022 06:00 Uhr

Partielle Sonnenfinsternis in Schleswig-Holstein zu sehen

Am Himmel über Schleswig-Holstein wird am Dienstagmittag eine partielle Sonnenfinsternis zu sehen sein. In Kiel beginnt der Mond sich um 11.07 Uhr vor die Sonne zu schieben. Um kurz nach 12 Uhr wird der Höhepunkt erwartet. Gegen 13.20 Uhr ist das Schauspiel bereits wieder vorbei. Das Wetter wird nicht überall mitspielen, aber es gibt zeit- und gebietsweise gute Chancen, das Himmelspektakel zu beobachten. Eine gute Sicht wird voraussichtlich über dem Nordseeumfeld und der Ostseeküste herrschen. | NDR Schleswig-Holstein 25.10.2022 05:30 Uhr

Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt leicht auf 487,7

Insgesamt wurden in Schleswig-Holstein 4.272 neue Corona-Infektionen erfasst. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Menschen binnen sieben Tagen liegt nach Angaben der Landesmeldestelle bei 487,7 (Stand 24.10.). Die Hospitalisierungsrate, die bei der Einschätzung der Corona-Lage für das Gesundheitssystem eine wichtige Rolle spielt, liegt den aktuellen Daten zufolge bei einem Wert von 12,87 (Freitag: 14,24). | NDR Schleswig-Holstein 24.10.2022 19:30 Uhr

Wetter: Viele Wolken, später freundlicher

Heute gibt es viele Wolken und vorerst nur vereinzelt etwas Sonne. Dafür kann es örtlich regnen und manchmal sogar gewittern. Im Laufe des Nachmittags lockert es von der Westküste auf und es wird teils freundlich. Die Höchstwerte liegen 15 Grad in Puttgarden bis 17 Grad in Schwarzenbek. Dazu weht ein mäßiger und böiger, an der See frischer West- bis Südwestwind mit starken bis stürmischen Böen, am Abend nachlassend. Feierabendtemperaturen um 18 Uhr: 13 Grad in Süderlügum bis 14 Grad in Lübeck.

