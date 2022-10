Stand: 25.10.2022 09:19 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Lübeck: Demonstration zur Kostenexplosion

"Stoppt die Kostenexplosion!" - mit dieser Forderung in Richtung Bundesregierung sind Montagabend in Lübeck laut Polizei 140 Menschen auf die Straße gegangen. Mit Flaggen und Transparenten zogen die Demonstranten am Holstentor vorbei. Zum Protest aufgerufen hatte der Deutsche Gewerkschaftsbund, DGB. Auch Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) war gekommen. Den Demonstranten gehen die Entlastungspakete der Ampel nicht weit genug. Lindenau nimmt die von der eigenen Partei geführte Bundesregierung in die Pflicht: "Es müsse alles getan werden, um gut durch den Winter zu kommen." Konkret fordert der DGB unter anderem das Aussetzen der Schuldenbremse, einen stärkeren Schutz bedürftiger Mieter und einen sofortigen Energiepreisdeckel. | NDR Schleswig-Holstein 25.10.2022 08:30 Uhr

A1: Sperrung zwischen Hamburg und Lübeck

Die A1 von Hamburg Richtung Lübeck musste Montagabend zeitweise gesperrt werden. Der Grund dafür war ein tödlicher Unfall kurz vor Hamburg-Harburg. Nach Angaben der Polizei war ein Auto auf einen Lastwagen aufgefahren und unter dem Transporter eingeklemmt worden. Der Notarzt konnte nur noch den Tod der Person am Steuer feststellen. | NDR Schleswig-Holstein 25.10.2022 08:30 Uhr

Partielle Sonnenfinsternis kann in Lübecker Sternwarte beobachtet werden

Es ist ein seltenes Schauspiel: Am Mittag wird sich der Mond teilweise vor die Sonne schieben. Interessierte können deshalb heute zur Lübecker Sternwarte kommen und die partielle Sonnenfinsternis beobachten - vorausgesetzt es sind nicht zu viele Wolken am Himmel. Die partielle Sonnenfinsternis startet um kurz nach 11 Uhr und erreicht ihren Höhepunkt um 12.10 Uhr. Dann wird die Sonne über der Hansestadt fast zu einem Drittel bedeckt sein. Experten warnen davor, mit bloßem Auge in die Sonne zu schauen. Dafür sollten spezielle Schutzbrillen aufgesetzt werden. Die gibt es auch in der Lübecker Sternwarte. | NDR Schleswig-Holstein 25.10.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 25.10.2022 | 08:30 Uhr