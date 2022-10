Stand: 25.10.2022 09:43 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Schenefeld: Forschungseinrichtung European XFEL feiert Geburtstag

Die Forschungseinrichtung European XFEL in Schenefeld im Kreis Pinneberg feiert am Dienstag ihren fünften Geburtstag. Seit 2017 können Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in den unterirdischen Anlagen mit dem Röntgenlicht-Laser zum Beispiel Viren kartieren, ins Innere von Zellen schauen, chemische Reaktionen hochauflösend filmen und Prozesse, wie sie beispielsweise im Inneren von Planeten ablaufen, untersuchen. Dienstagabend soll eine weitere Forschungsstation namens SXP eingeweiht werden. Mit sogenannter weicher Röntgenstrahlung sollen Experimente zum Thema Klimawandel und neue Energiequellen möglich werden. Ab 2023 soll die neue Anlage genutzt werden. | NDR Schleswig-Holstein 25.10.2022 08:30 Uhr

Eilantrag für Ostküstenleitung durch Kreis Segeberg

Der Stromnetzbetreiber Tennet hat für einen Abschnitt der geplanten Ostküstenleitung einen vorzeitigen Baubeginn beantragt. Die 380-kV-Höchstspannungsleitung soll durch den Kreis Segeberg bis nach Ostholstein gebaut werden. Im Bereich zwischen Alveslohe und Strukdorf müssen Bäume gefällt oder zurückgeschnitten werden. Diese Arbeiten dürfen aber laut Gesetz nur im Winter gemacht werden, darum habe man einen "Frühstarter"-Antrag beim Amt für Planfeststellung in Kiel gestellt, heißt es vom Unternehmen. Damit könne vor dem eigentlichen Planfeststellungsbeschluss mit den Arbeiten begonnen werden. Denn mit dem Beschluss rechnet das Unternehmen erst im Laufe des nächsten Jahres. Mit der Ostküstenleitung soll Windstrom von der Ostsee nach Südholstein transportiert werden. | NDR Schleswig-Holstein 25.10.2022 08:30 Uhr

Pinneberg: Prozess gegen Stalker

Ein Mann aus Pinneberg muss sich am Dienstag erneut wegen Stalkens seiner Ex-Frau vor Gericht verantworten. Aufgrund eines Gerichtsbeschlusses durfte sich der Angeklagte seiner getrennt lebenden Ehefrau nicht mehr nähern, so ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Der Mann sei ihr trotzdem mit dem Auto gefolgt und habe sie mit dem Handy gefilmt. | NDR Schleswig-Holstein 25.10.2022 08:30 Uhr

