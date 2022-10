Stand: 25.10.2022 09:04 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Gasleck in Weddingstedt abgedichtet

Nach dem Gas-Alarm in Weddingstedt (Kreis Dithmarschen) haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtwerke Heide am Montag eine beschädigte Gasleitung repariert. Bei Bauarbeiten für das Breitbandkabel an der Ostroher Straße in Weddingstedt war ein Leck an einer Mitteldruckleitung entstanden. Eine sogenannte "Erd-Rakete" hatte im Erdreich neben der Straße versehentlich eine Gasleitung getroffen. Durch das entstandene Leck war Gas in unbekannter Menge ausgeströmt. Feuerwehr und Rettungsdienst waren vor Ort, die Bewohnerinnen und Bewohner von 50 Häusern im Bereich Ostroher Straße, Österweg, Kirchenweg und Grüner Weg mussten ihre Häuser verlassen. Mitarbeitende der Stadtwerke Heide konnten das Leck am Ende abdichten. | NDR Schleswig-Holstein 25.10.2022 08:30 Uhr

Sankt Peter-Ording will neues Jobportal

Die Gemeinde und Tourismus-Zentrale in Sankt Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) wollen ein eigenes Jobportal für den Ort einrichten. Damit will der Ort laut Tourismuschefin Katharina Schirmbeck auf den zunehmenden Fachkräftemangel reagieren. Man könne sich nicht nur auf die klassischen Wege wie Stellen-Anzeigen verlassen, sondern wolle nun zusätzlich im Internet aktiv werden, sagte Schirmbeck. Gemeinde, Tourismus-Zentrale und Gewerbetreibende wollten ihre Interessen bündeln und eine gemeinsame Internet-Plattform für den Wirtschafts-Standort einrichten. Einzelheiten zum Job-Portal wollen Gemeinde und Tourismus-Zentrale Mitte November auf einer Infoveranstaltung im Dünenhus vorstellen. | NDR Schleswig-Holstein 25.10.2022 08:30 Uhr

Jahreskarten-Aktion im Steinzeitpark Dithmarschen

Der Steinzeitpark Dithmarschen in Albersdorf (Kreis Dithmarschen) bietet von Dienstag an eine vergünstigte Jahreskarte für 2023 an. Mit der Karte kann eine Familie - also Erwachsene und beliebig viele Kinder - ein ganzes Jahr lang den Steinzeitpark besuchen. Darin enthalten ist auch das neue Steinzeithaus, das im Frühjahr eröffnet werden soll, sowie alle Vorführ-Aktionen und Führungen. Die Rabattaktion gilt laut einem Sprecher bis Ende des Jahres. | NDR Schleswig-Holstein 25.10.2022 08:30 Uhr

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region.

