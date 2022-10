Stand: 19.10.2022 09:56 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Schleswig: Zwei Tote in Sparkassenfiliale entdeckt

In der Schleswiger Innenstadt haben am Mittwochmorgen Mitarbeiter der Nord-Ostsee-Sparkasse im Selbstbedienung-Bereich der Filiale im Stadtweg zwei männliche Leichen entdeckt. Nach Polizeiangaben handelt es sich um zwei 39 und 36 Jahre alte Männer aus Schleswig. Zur Todesursache ist noch nichts bekannt. Die Kripo ermittelt. | NDR Schleswig-Holstein 19.10.2022 11:00 Uhr

Toter bei Feuer auf Fehmarn

Bei einem Feuer auf Fehmarn ist am Abend ein Mann ums Leben gekommen. In Avendorf im Süden der Insel war nach Feuerwehr-Angaben eine Doppelhaushälfte in Brand geraten. Beim Eintreffen der Rettungskräfte schlugen die Flammen bereits aus den Fenstern. Für den 64 Jahre alten Bewohner kam jede Hilfe zu spät. Er konnte laut Polizei nur noch tot aus dem Haus geholt werden. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 19.10.2022 09:00 Uhr

Norderstedter wegen Verstoß gegen Iran-Embargo vor Gericht

Ein Norderstedter steht von heute an in Hamburg vor dem Oberlandesgericht. Der 60-Jährige soll gegen das EU-Iran-Embargo verstoßen haben. Laut Anklage hat er unter anderem Laborgeräte an den Iran geliefert - diese wurden über Zwischenhändler an das iranische Nukelar- und Raketenprogramm verkauft, obwohl das verboten ist. Der Norderstedter sitzt seit mehr als einem Jahr in Untersuchungshaft. | NDR Schleswig-Holstein 19.10.2022 08:30 Uhr

Getreidesilos in Leezen werden abgerissen

Seit 50 Jahren haben 40 Meter hohe Getreidesilos das Bild der Gemeinde Leezen (Kreis Segeberg) geprägt. Ab heute werden sie abgerissen. Mehr als die Hälfte der Kosten dafür trägt das Land mit 453.000 Euro. In den kommenden Jahren soll dort nach Angaben des Bürgermeisters für mehr als eine Million Euro ein neues Wohngebiet mit Seniorenheim und Kita entstehen. | NDR Schleswig-Holstein 19.10.2022 08:00 Uhr

Urteil im Prozess gegen Ex-Polizeigewerkschafter Nommensen erwartet

Der ehemalige Polizeigewerkschafter Thomas Nommensen soll laut Anklage sensible Polizeiinterna an einen Journalisten durchgestochen haben. Nommensen selbst hatte im Prozess vor dem Landgericht Lübeck ausgesagt, dass er Missstände innerhalb der Landespolizei aufdecken wollte, aber zu weit gegangen sei. Die Staatsanwaltschaft fordert eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten auf Bewährung. Die Verteidigung hält eine Geldstrafe für angemessen. Ein Urteil soll heute fallen. | NDR Schleswig-Holstein 19.10.2022 06:30 Uhr

Wieder Ausfälle am Hamburger Flughafen

Auch heute müssen sich Reisende, die mit Eurowings fliegen wollten, auf Verspätungen und Ausfälle einstellen. Die Piloten streiken nach einer Aufforderung der Gewerkschaft Cockpit seit Montag bis heute Nacht. Betroffen ist auch wieder der Hamburger Flughafen - laut Airport fallen 36 von 44 geplanten Abflügen aus, außerdem etwa ebenso viele Ankünfte. In dem Arbeitskampf zwischen Eurowings und der Pilotengewerkschaft zeichnet sich weiter keine Lösung ab. Cockpit fordert, die Ruhezeiten für die Pilotinnen und Piloten zu verlängern und ihre Wochenarbeitszeit zu verkürzen. | NDR Schleswig-Holstein 19.10.2022 07:00 Uhr

Apotheken streiken

Ab 12 Uhr bleibt heute ein Großteil der Apotheken in Schleswig-Holstein geschlossen. Grund ist nach Angaben der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände ein Gesetz, dass am Donnerstag im Bundestag beschlossen werden soll. Dabei geht es darum, dass der Zwangsrabatt, den Apothekerinnen und Apotheker den Krankenkassen gewähren müssen, von 1,77 Euro auf zwei Euro pro verschreibungspflichtiger Arzneimittelpackung erhöht werden soll. Genaue Zahlen, wie viele Apotheken streiken werden, gebe es noch nicht, sagte der Präsident der Apothekerkammer Schleswig-Holstein, Kai Christiansen. | NDR Schleswig-Holstein 19.10.2022 06:00 Uhr

Zahl der Baufinanzierungen geht deutlich zurück

Bauen beziehungsweise Immobilienkredite sind deutlich teuerer geworden. Deswegen geht die Zahl der Baufinanzierungen im Norden laut LBS Schleswig-Holstein deutlich zurück - nach einem guten ersten Halbjahr auf fast Null. Laut Verbraucherzentrale sind Immobilien-Interessierte aber auch wegen steigender Energie- und Baustoffkosten zurückhaltend geworden. Auf die Preise von Bestandsimmobilien wirkt sich diese Entwicklung ebenfalls aus, erklärt Carsten Henningsen vom Immobilienverband Nord. Auch die Volksbanken im Land bestätigen einen deutlichen Rückgang von Baufinanzierungen. | NDR Schleswig-Holstein 19.10.2022 07:00 Uhr

Parteien in Schleswig-Holstein tragen AKW-Entscheidung mit

Schleswig-Holstein will der Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke im Bundesrat zustimmen. Das hat Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) mitgeteilt. Er sagte, er halte die Entscheidung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) für richtig. Die FDP begrüßt den Weiterbetrieb der drei verbliebenen Atomkraftwerke ausdrücklich. Die Grünen sprechen von einem Kompromiss, mit dem sie unter dem Strich gut leben könnten. Entscheidend sei aber, dass der Atomaussstieg im April 2023 vollzogen werde und keine neuen Brennstoffelemente beschafft würden. | NDR Schleswig-Holstein 19.10.2022 06:00 Uhr

Keine Verschärfung der Corona-Maßnahmen geplant

Das Gesundheitsministerium sieht derzeit keinen Grund für eine Verschärfung der Corona-Regeln wie zum Beispiel eine Maskenpflicht in Innenräumen. Das sagte Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken (CDU) am Dienstag auf Anfrage. Man sei im ständigen Austausch mit Kliniken und Experten und prüfe täglich die Daten - sehe aber momentan keinen Anlass für eine Verschärfung. | NDR Schleswig-Holstein 19.10.2022 05:30 Uhr

Schwerer Unfall in Elmshorn

Zwei 14-jährige Mädchen sind in Elmshorn (Kreis Pinneberg) am Dienstagabend von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollten die beiden gegen 20 Uhr über die Hamburger Straße gehen, als eine Autofahrerin beide erfasste. Die 14-Jährigen wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Laut Zeugen hatten die Mädchen bei für sie grüner Ampel die Fahrbahn betreten. Die Ampel ging kurz drauf aus. | NDR Schleswig-Holstein 19.10.2022 06:00 Uhr

VfB Lübeck unterliegt Mainz 05

Im DFB-Pokal hat der VfB Lübeck am Dienstagabend in der fast ausverkauften Lohmühle gegen den Erstligisten Mainz 05 mit 0:3 verloren. Der Spitzenreiter der Regionalliga Nord konnte zwar lange gut mithalten, nach einem 0:2 in der ersten Halbzeit aber schließlich nicht mehr aufholen. | NDR Schleswig-Holstein 19.10.2022 06:00 Uhr

74-Jährige aus Bargteheide vermisst

Seit Freitag wird Birgit S. aus Bargteheide (Kreis Stormarn) vermisst. Die 74-Jährige war mit ihrer Familie zu einem Ausflug im Bereich des Bismarck-Denkmals in Aumühle (Kreis Herzogtum Lauenburg) unterwegs. Seitdem fehlt von ihr jede Spur. Die Frau ist 1,65 groß, hat mittellange blonde Haare und trägt eine Brille. Am Freitag trug sie eine rote Jacke, eine blaue Hose und weiße Schuhe. Die Vermisste leidet an Demenz. Die Polizei vermutet Birgit S. in der Nähe des Sachsenwaldes und bittet vor allem Spaziergänger und Pilzsammler um Hinweise. | NDR Schleswig-Holstein 18.10.2022 08:30 Uhr

Wetter: Erst bewölkt, später sonnig

Der Tag beginnt örtlich mit Nebel, Hochnebel oder Wolken. Später schafft es die Sonne immer öfter, sich hindurchzukämpfen. Von der Ostsee her gibt es längeren Sonnenschein. Es bleibt meist trocken, höchstens vorübergehend sind zwischen Ostholstein und Elbe vereinzelt kurze Schauer möglich. Die Höchstwerte liegen bei 13 Grad in Kappeln (Kreis Schleswig-Flensburg) bis 15 Grad in Itzehoe (Kreis Steinburg). | NDR Schleswig-Holstein 19.10.2022 06:00 Uhr

