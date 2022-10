Stand: 19.10.2022 09:43 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Feuer auf Fehmarn: Ein Toter

Bei einem Feuer auf Fehmarn ist am Dienstagabend ein Mann ums Leben gekommen. In Avendorf im Süden der Ostsee-Insel hatte nach Feuerwehr-Angaben eine Doppelhaushälfte gebrannt. Beim Eintreffen der Rettungskräfte schlugen die Flammen bereits aus den Fenstern. Für den 64 Jahre alten Bewohner kam jede Hilfe zu spät. Er konnte laut Polizei nur noch tot aus dem Haus geborgen werden. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist noch unklar. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. | NDR Schleswig-Holstein 19.10.2022 08:30 Uhr

Lauenburger sind die gesündesten Schleswig-Holsteiner

Die Menschen im Kreis Herzogtum Lauenburg gehören zu den gesündesten in Schleswig-Holstein. Dies steht im aktuellen Morbiditäts- und Sozialatlas der Barmer-Krankenkasse. Landesweit am größten ist die Krankheitslast nach Auswertung der Versichertendaten in Ostholstein und Lübeck. Auch wurden verschiedene Berufsgruppen untersucht. Dabei kam heraus, dass auffallend viele Angestellte in der öffentlichen Verwaltung gesundheitliche Probleme haben. | NDR Schleswig-Holstein 19.10.2022 08:30 Uhr

VfB Lübeck unterliegt Mainz 05

Im DFB-Pokal hat der VfB Lübeck am Dienstagabend in der fast ausverkauften Lohmühle gegen den Erstligisten Mainz 05 mit 0:3 verloren. Der Spitzenreiter der Regionalliga Nord konnte zwar lange gut mithalten, nach einem 0:2 in der ersten Halbzeit aber schließlich nicht mehr aufholen. Trainer Lukas Pfeiffer sagte nach dem Spiel: "Wir sind am Ende aber auch einfach nicht torgefährlich genug gewesen. Deswegen haben wir hier verdient verloren. Ich finde trotzdem, dass wir uns ordentlich präsentiert haben." | NDR Schleswig-Holstein 19.10.2022 08:30 Uhr

Apotheken streiken ab Mittwochmittag

Auch in Ostholstein schließen viele Apotheken am Mittwoch bereits am Mittag um 12 Uhr. Darauf hat die Apothekerkammer hingewiesen. Es sei nicht klar, wie viele Apotheken am Streik teilnehmen. Hintergrund ist ein neues Gesetz, das am Mittwoch in Berlin beschlossen werden soll: Die Ampel will den sogenannten "Zwangsrabatt" erhöhen. Viele Apothekerinnen und Apotheker fürchten finanzielle Einbußen. | NDR Schleswig-Holstein 18.10.2022 16:30 Uhr

